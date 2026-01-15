陳亭妃勝出 南市民進黨團聲明：尊重民意、讓台南進步

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民進黨團總召李宗翰。記者吳淑玲／攝影
台南市民進黨團總召李宗翰。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，民進黨台南市議會黨團總召李宗翰表示，民主制度的可貴就在於競爭與選擇，結果已經產生，我們選擇尊重，也選擇向前。

李宗翰說，陳亭妃委員在這次過程中獲得許多市民的支持，這代表基層的期待與民意的展現，黨團予以尊重，也期盼未來能夠共同承擔責任，回應市民對民進黨的託付。

李宗翰強調，選舉是一個階段，治理才是長期的工作。無論在任何位置，大家的共同目標始終一致，就是讓台南更進步、讓市民生活更好。現在最重要的，不是回頭檢討誰輸誰贏，而是挽起袖子、準備做事，把心力放在市政推動與民生議題上。

台南正面臨許多關鍵挑戰，包括產業轉型、交通建設、公共安全、青年與長照政策，這些都需要整個團隊合作、彼此補位。黨團未來將持續在議會扮演監督與建設並進的角色，支持對台南有利的政策，也勇於提出改進建議。

李宗翰呼籲，唯有行動，才能回應支持者的期待。從今天起，放下選舉，專心做事，讓成績說話，才是對台南最好的回應。

