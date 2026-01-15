國民黨台中市長人選明協調 綠「定於一尊」何欣純：我只關心市民

國民黨下屆台中市長人選明天將進行黨內協調，民進黨立委何欣純今天走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及遊輪現況時表示，面對立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，再次強調這是國民黨家務事，她不便評論，她會積極走訪基層，讓台中越來越好。

何欣純今日在台中港務分公司視察時指出，對於下屆台中市長選舉，民進黨已經定於一尊，就是徵召提名自己作為市長候選人，因此目前「我就是要積極地走訪基層，贏得市民的信任。」至於國民黨的初選，「我想這是他們的事，他們政黨他們怎麼提名，我想我們不便評論。」