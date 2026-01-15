國民黨台中市長人選明協調 綠「定於一尊」何欣純：我只關心市民
國民黨下屆台中市長人選明天將進行黨內協調，民進黨立委何欣純今天走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及遊輪現況時表示，面對立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，再次強調這是國民黨家務事，她不便評論，她會積極走訪基層，讓台中越來越好。
2026九合一選舉
何欣純今日在台中港務分公司視察時指出，對於下屆台中市長選舉，民進黨已經定於一尊，就是徵召提名自己作為市長候選人，因此目前「我就是要積極地走訪基層，贏得市民的信任。」至於國民黨的初選，「我想這是他們的事，他們政黨他們怎麼提名，我想我們不便評論。」
立委何欣純指出，當前最重要的是發現台中市民有什麼樣的問題，我將積極地端出政見解決方案，來讓市民知道說，未來何欣純當市長是能夠讓各個區域均衡發展，是能夠解決市民的問題，是能夠讓台中這個城市越來越好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言