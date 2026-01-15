海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地
為翻轉台中港區長期交通不便、觀光資源碎片化的困境，立委何欣純今天聯合多位台中市議員楊典忠、王立任等人，一同視察廢棄已久的台中港區貨運鐵路，並強力主張仿照高雄模式活化改建為「觀光輕軌」；議員們直指該計畫已爭取長達15年，卻在現任市府手中原地踏步，呼籲未來市長應落實「港市合一」，將此列為海線發展的首要任務。
何欣純表示，看到台中港區內竟有一段長達10多公里的舊鐵道，如今廢棄已久，但仍然保留整個觀光廊道，目前兩邊的樹，加上了我們的自行車道，還有人行步道，甚至可以連接三井 Outlet、梧棲漁港、高美濕地，以及台中海洋館，認為這一條廊道非常值得去重新打造。
市議員王立任表示，這條連結港區與景點的觀光路廊計畫，他從第一屆議員任內便開始爭取，至今15年仍停留在討論階段；他批評，盧秀燕市長雖喊出「七線全發」與橘線延伸計畫，但實際進度趨近於零，導致海線雙軌高架化等重大建設「空等、空轉」，如果能透過鐵軌如「動脈」般的串聯，不僅能活化傳統商圈，更要解決台中港郵輪觀光的痛點。
市議員楊典忠更點出，過去市府強推BRT後又廢除，是極大的資源浪費，目前台中港區的貨運鐵路除部分路段仍在使用外，多數處於閒置狀態，未來這條觀光路廊必須與捷運藍線軌道精密整合，同時串連海線珍珠，從三井Outlet到高美濕地，才不會重蹈覆轍，真正發揮交通動脈的功能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言