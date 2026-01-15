無懼陳亭妃 謝龍介：我進入戰鬥位置 就是跟賴總統正面對決

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨台南市長選戰將由立委陳亭妃代表參選，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介稍早於立法院受訪。記者李成蔭／攝影
民進黨台南市長選戰將由立委陳亭妃代表參選，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介恭喜陳亭妃，並強調自己不會動用網軍，也不會涉入光電，會打一場光明正大的選戰；對於民進黨公布他民調大幅落後，謝龍介表示，台南市長選舉是賴總統2028年競選連任的保衛戰，現在他進入戰鬥位置，就是跟賴總統正面對決。

民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃在三分民調平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進黨參選2026年台南市長。外界也關注謝龍介動態，以及接下來的規畫。

謝龍介在民調結果出來沒多久後，即在立法院接受媒體聯訪，他笑稱，陳亭妃這一年多來一路都說跟他不熟，雖然陳亭妃這樣說，但他還是要誠摯恭喜她贏得民進黨台南市長初選。

謝龍介表示，民進黨初選砍得刀刀見骨，兩邊陣營對他有不同情愫，但他不會寄望於民進黨的分裂，而是33年執政乏善可陳、市民期待改變的心，他會達成市民的願望，也期待台南市長選舉可以是一場光明的選戰，他不會動用網軍，也不會涉入光電，要讓台南市民重新有光榮感。

謝龍介提到，賴總統說自己是黑金、官商勾結的天敵，結果陳亭妃還是出線了，所以他有信心，最後會贏得台南市長選戰。他推測，賴總統應該也會為陳亭妃站台，但大家可以觀察，屆時台上的賴總統是什麼笑容？

謝龍介指出，林俊憲有優點，看到33年來民進黨在台南沈痾很重，但並沒有袒護且願意做改革；也鼓勵林俊憲再接再厲，不要氣餒，政治就是這樣，繼續爭取台南市民認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。

另外，就民進黨所公布的三份民調來看，謝龍介與林俊憲對決，落後幅度較小；與陳亭妃對決，落後幅度則較大，兩落後幅度相差到10個百分點上下。外界推測，謝龍介若對上陳亭妃，原支持者、甚至藍營支持者恐大量轉往支持陳亭妃，且目前整體氣勢上，陳亭妃似乎仍比較強。

謝龍介回應，沒有什麼誰不好打的，台南市長選舉是賴總統2028年競選連任的保衛戰，現在他進入戰鬥位置，就是跟賴總統正面對決。台南支持者都很清楚，2022年時他的支持度不到10%，結果開出來他支持度得票有43.6%，所以都尊重這些民調，他很清楚自己的熱度，請大家拭目以待，看看他走入基層時市民的熱情，絕對跟民進黨做出的民調截然不同。

