蔣萬安同班同學投入民進黨議員初選 大安文山恐成「7搶4」競爭激烈

2026縣市首長、議員選舉年底登場，各黨議員初選預計農曆年後起跑，其中北市第六選區（大安、文山）擁有財經背景、政論名嘴徐嶔煌今舉行記者會宣布投入民進黨初選，該選區新人將現任恐形成「7搶4」局面相當激烈，徐表示，自身具有財經、科技背景，盼能給支持者不一樣選擇。

民進黨大安文山議員下屆選舉因策略考量決議減少提名一席，不過仍有不少新人躍躍欲試，包含國安會副秘書長趙怡翔接班人劉品妡、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及今宣布參選徐嶔煌，若律師詹晉鑒也將捲土重來，加上現任議員簡舒培、王閔生，將變成「7搶4」局面，十分激烈。

徐嶔煌今天舉行記者會宣布將投入大安文山民進黨議員初選，包含立委沈柏洋、媒體人姚惠珍、邱明玉等人都現身站台，徐過去是政治大學外交所畢業更與現任市長蔣萬安是同班同學，2015年更擔任過柯市府「廉政透明委員會」委員，近年來則擔任政治評論員。

徐嶔煌表示，015年時，時代力量時任黨主席黃國昌2度透過林昶佐邀請他參選中正萬華市議員，甚至連柯文哲都找過他，不過當時認為政治歷練不夠成熟而婉拒，如今他已經準備好了希望以自己財經與媒體背景，用理性客觀數據，並給予市府建議，並幫助更多受害者弱勢。

而面對徐的參選，另一參選人劉品妡今天也由立委林楚茵陪同掃街，劉表示，她是幕僚出生一直都有在做選民服務，而她具有藝術文化管理專業加上過去趙怡翔、阮昭雄防災、人本交通政策基礎，會持續一步一腳印回應選民期待，盼能獲得更多認同與支持。