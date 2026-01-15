快訊

上網變卡、電量狂掉…他怒iOS 26毀了iPhone 15！網揭這問題恐與系統無關

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

初選勝出謝票 賴瑞隆：團結的民進黨會贏得大選

中央社／ 高雄15日電

民進黨高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆今天展開車掃謝票；他說，這2天持續與其他3名參選人溝通，感謝他們第一時間給予肯定、鼓勵和支持，相信團結的民進黨會獲得年底大選勝利。

民進黨2026高雄市長初選，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，最後由賴瑞隆勝出，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。賴瑞隆今天起展開連續4天的車隊掃街及市場謝票行程，起點從前鎮、小港等區出發。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，感謝所有高雄市民，前天及昨天到台南陪同民進黨台南市長初選參選人、立委林俊憲掃街，今天開始進行高雄的謝票行程。對於台南市長初選，他說，無論誰勝出，都希望大家團結，守護住高雄、守護住台南。

賴瑞隆謝票起點從其立委選區前鎮、小港開始，他說，感謝前鎮、小港的鄉親從10年前一路栽培，這是栽培他的起點，另外很多議員也給他鼓勵和支持，所以謝票行程就從前鎮、小港開始，也希望未來持續到每一區感謝市民支持。

賴瑞隆並表示，這2天也持續和其他3名初選參選人溝通，謝謝他們第一時間給予肯定、鼓勵和支持，相信團結的民進黨、團結的高雄，會獲得年底大選的勝利。

賴瑞隆強調，最關鍵的是要守住高雄的進步發展和成果，他會全力以赴，延續前市長謝長廷、陳菊及現任市長陳其邁的成果和政績，讓高雄更好，也守護台灣的自由民主，再次感謝市民、里長及議員的支持。

賴瑞隆 民進黨

延伸閱讀

賴瑞隆曝光最少仍出線 白喬茵諷當吉祥物：左右高雄的是「地下市長」

【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

相關新聞

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃在三分民調平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進...

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

立委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出，她在服務處受訪說，會盡快啟動向賴清德總統、市長黃偉哲、對手立委林俊憲等人請益，團結民...

無懼陳亭妃 謝龍介：我進入戰鬥位置 就是跟賴總統正面對決

民進黨台南市長選戰將由立委陳亭妃代表參選，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介恭喜陳亭妃，並強調自己不會動用網軍，也不會涉入...

蔣萬安同班同學投入民進黨議員初選 大安文山恐成「7搶4」競爭激烈

2026縣市首長、議員選舉年底登場，各黨議員初選預計農曆年後起跑，其中北市第六選區（大安、文山）擁有財經背景、政論名嘴徐...

賴瑞隆曝光最少仍出線 白喬茵諷當吉祥物：左右高雄的是「地下市長」

民進黨高雄市長初選歷經一年多的激烈角逐，最終由立委賴瑞隆勝出。然而，結果出爐後，政壇出現不少不同的聲音，質疑此次初選背後的資源動員模式與派系影響力，才是決定賴瑞隆勝出的關鍵因素。

海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地

為翻轉台中港區長期交通不便、觀光資源碎片化的困境，立委何欣純今天聯合多位台中市議員楊典忠、王立任等人，一同視察廢棄已久的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。