謝龍介：雖然都說跟我不熟 但恭喜亭妃 可敬的對手

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨台南市長初選由陳亭妃出線，擬代表國民黨出戰的立委謝龍介（圖）今天舉行記者會恭喜陳亭妃，也希望未來11個月可以進行一場光明正大的選舉。記者邱德祥／攝影
民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃在三分民調平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進黨參選2026年台南市長。將代表國民黨參選台南市長的立委謝龍介說，「恭喜亭妃，可敬的對手」。

謝龍介在臉書貼文表示，雖然陳亭妃現在都說跟他不熟，但他還是誠摯恭喜陳亭妃，這一路走來，真的不容易，未來11個月，期待與陳亭妃打一場高格調的選戰。

謝龍介說，他具體承諾，不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀。這是他對台南市民，與全體國人的保證，我願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望陳亭妃能與他共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

謝龍介說，翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，他不只要贏，還要贏的堂堂正正，光明磊落。

