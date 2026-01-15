影／林俊憲接受敗選結果 會支持陳亭妃喊話2026團結勝選
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝選，林俊憲上午約11點20分到達服務處出面受訪，向台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵，初選結果，代表他個人努力不夠，他完全尊重，也坦然接受市民的選擇。
林俊憲說，2026年將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出，呼籲支持者不要失望，一起愛台南為台南打拚，只要團結努力讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。
至於未來的市議員選舉，林俊憲說會呼籲支持者要團結，市長提名人的責任，是要讓黨提名的議員最多席次的當選，這是一場團體戰，坦言需要時間磨合，他也會盡力幫忙，打贏2026不容易民進黨一定要團結。
林俊憲也要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。
