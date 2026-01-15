鄭朝方布局竹縣長選戰？ 同框新豐鄉長吃美食、談治理引熱議

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
被藍營視為新竹縣長選戰「最強假想敵」的竹北市長鄭朝方，昨晚與新豐鄉長徐煒傑同框吃在地美食。圖／取自鄭朝方臉書
被藍營視為新竹縣長選戰「最強假想敵」的竹北市長鄭朝方，近年以城市美學治理推動多項建設，在竹北累積口碑。鄭昨晚與新豐鄉長徐煒傑同框吃在地美食，並在臉書強調「城鄉共好生活圈」，讓地方政壇解讀是放出提前布局、跨區連線的意味。

鄭朝方於貼文指出，徐煒傑鄉長昨晚特別前往他辦公室，了解竹北近年的建設成果與創新治理，他也邀請徐一起步行前往觀賞「竹北燈」，一路聊城市治理與未來規畫。他透露，回程經過辦公室旁的「臭大師清蒸豆腐」店家時，剛好是他常去卻多半只能外帶的愛店，「今天托鄉長的福，終於走進店裡坐下來」。

鄭朝方也在貼文中進一步拋出「城鄉共好」概念，強調兩人不僅聊地方建設，也談接下來的合作計畫，「目前已選定在新豐與竹北接壤的區域，讓美好的漣漪擴散，讓竹北建設設計外溢」，更直言「城鄉之間不應用行政邊界框架，而是彼此支撐、一起前進的共好生活圈」。

對此徐煒傑表示，昨晚拜訪主要是針對台1線人行環境改善議題交換意見，公路局推動台1線改善工程，未來路段將從竹北延伸至新豐，竹北市近來設置的「竹北燈」造型像竹蜻蜓，他研究後覺得相當漂亮，希望能從頭前溪一路延伸到新豐，讓這段道路形成共同亮點，因此特地前往了解竹北燈的設計與應用可能。

徐煒傑強調，此次拜訪並未談及選舉，純粹是就建設議題交流，兩人晚間去看竹北燈點亮後，才順道到鄭朝方推薦的「臭大師」用餐，席間也多討論竹北燈的耐風性、颱風影響及燈色可隨季節變換等細節；外界若以選戰角度解讀，他直言「不會」，並指出自己雖以無黨籍參選，但長期仍在國民黨陣營，並未釋放支持特定人選訊號。

地方人士分析，鄭朝方近年以美學治理在竹北打出口碑，已成新竹縣政壇最具話題的潛力人選，此次與徐煒傑同框，除展現跨區合作，也有提前布局、跨區連線的意味。由於新豐、竹北生活圈高度重疊，若進一步整合交通、建設與產業，確具「縣政規模」的想像空間。

