賴瑞隆曝光最少仍出線 白喬茵諷當吉祥物：左右高雄的是「地下市長」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨高雄市長初選，林岱樺（左起）、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人角逐，由賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。 聯合報系資料照
民進黨高雄市長初選歷經一年多的激烈角逐，最終由立委賴瑞隆勝出。然而，結果出爐後，政壇出現不少不同的聲音，質疑此次初選背後的資源動員模式與派系影響力，才是決定賴瑞隆勝出的關鍵因素。

高市議員白喬茵昨(14)日晚間在臉書指出，賴瑞隆在整個初選過程中，相對於其他3位「幾乎用生命在衝刺的同黨對手」來說，實體曝光率與跑基層的行程最少，但卻靠著鋪天蓋地的看板、文宣、廣告與媒體操作取得優勢，最終擊敗多位積極勤跑地方、投入高度人力的同黨競爭者。她形容，這場選戰更像是場「資源戰」，而非單純的勤勞或政策之爭。

白喬茵直言，此次高雄市長初選也再次證明，在台灣政治現實裡，「新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。」因為熟悉選舉運作的人都明白，這樣規模的宣傳不可能便宜，外界普遍估計，相關花費恐達數千萬元甚至上億元。她進一步質疑，賴瑞隆個人是否具備如此雄厚的財力，認為背後關鍵其實在於長期資金充沛的派系奧援。

她指出，派系願意不計成本全力支持賴瑞隆，外界難免好奇，看中的是其施政能力與人格魄力，還是其可愛、聽話與高度可操控性？文章也提及，新潮流系統長期在高雄政壇具備深厚影響力，培養出不少基層民代，但老高雄人同時很清楚，政治人物只要歸順新潮流，政治生命往往就不再完全屬於自己，其自主性與派系利益將呈現「高度綁定」的依存關係。

白喬茵認為，這種派系運作模式，在正面上是資源整合與團結互助，但負面來看，就是一邊分攤責任、一邊分杯羹，使得體制內人士難以直言派系問題。她並點出，新潮流長期在公部門人事布局、資源分配、國營事業與大型工程等議題上，始終存在爭議，即使外界早已看不下去，卻也難以撼動新潮流的幫派實力。

針對賴瑞隆過去歷任新聞局、海洋局、觀光局等職務，白喬茵也質疑，這些經歷是否能真正轉化為精準的市政判斷與決策能力，還是只是選舉公報上的過水履歷？她更悲觀指出，即便未來賴瑞隆順利當選市長，頂多也只能成為「地面市長」，真正左右高雄命運的是「地下市長」，依然是新潮流那幾隻看不見的黑手。

白喬茵於文末諷刺，真正了解高雄政治生態的人都明白，賴瑞隆的出線，並不是來當市長的，「他是被新潮流挑來當吉祥物的，只要繼續可愛聽話，在未來這場對戰柯志恩的選舉中，要用掉多少資源都不是問題。」

賴瑞隆 新潮流 白喬茵 民進黨 高雄

