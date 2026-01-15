國民黨竹縣初選不採全民調 徐欣瑩指不公

備戰二○二六，國民黨昨二度協調新竹縣長提名，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，採「七成民調、三成黨員投票」方式。徐欣瑩一度直指不公，喊話黨主席鄭麗文應採全民調；陳見賢則指，因雙方沒共識，才會依黨中央辦法進行。國民黨組發會主委李哲華表示，整體作業時間約需四十天，預計三月底前完成廿二縣市提名。

李哲華昨在國民黨中常會後受訪表示，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩皆表達強烈參選意願，協調過程當中，大家同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，辦理初選。

徐欣瑩會中提出，應採用公平、公正、公開，且科學的全民調初選，但未獲黨中央同意。徐並質疑，陳見賢身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐難脫「球員兼裁判」之嫌，希望黨中央擁抱民意。陳見賢則說，無論請假或請辭黨部主委，都會依照黨的辦法。

昨天協調會後，縣長楊文科說，徐欣瑩在會中主張「全民調」，陳見賢欲採「開放」參選，即國民黨不徵召、不提名，因兩邊對初選看法不一，最終共識由黨中央依黨公職人員候選人選舉提名辦法。

「民進黨可以，難道國民黨不行？」徐欣瑩在會中提交三點聲明，主張初選民調要採用與民進黨相同方式的全民調。她說，二○二六年選戰，是二○二八年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替蒙上陰影。她希望黨中央能再思量，採全民調初選。

陳見賢說，因雙方各持己見，最後依黨中央的參選辦法。他認為新竹縣藍大於綠，希望事緩則圓，不用太躁進，團結最重要。對於徐欣瑩質疑「球員兼裁判」，陳見賢直言，「如果沒有選舉，那誰來當主委？」自己一定會秉持公平的原則，該請假、該辭職，都有明文規定。