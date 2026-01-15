聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／「反明文」恩怨浮出 綠票倉隱憂

聯合報／ 本報記者魯永明黃于凡林伯驊

嘉義縣長年是綠營票倉，民進黨前立委陳明文操盤下，政權難以撼動，但派系間「反明文規定」恩怨，在初選期間再度躍上檯面。蔡易餘雖在黨內初選出線，但要能順利接棒縣長，不僅面臨藍白「在野大聯盟」挑戰、黨內外的「反明文」勢力威脅，英系背景如何與中央主流賴系同調，也是關鍵。

本屆嘉義縣長選舉，國民黨王育敏備戰不到一百天就奪下百分之卅五選票，呈現藍營基本盤，目前藍白合正醞釀，立委兼民眾黨嘉義黨部主委張啓楷日前透露已接觸適合人選，身兼國民黨嘉縣黨部主委的王育敏也朝在野大聯盟努力，據了解，嘉縣婦女會前理事長吳亮儀、前立委曾銘宗及前立委林國慶都是可能人選。

民進黨初選向來激烈，但在選前總能團結取勝；蔡易餘與初選對手黃榮利長期經營範圍均屬嘉縣海區，蔡易餘成功爭取議長張明達力挺，化解張與縣長翁章梁七年前黨內縣長初選心結，最後以「團結的嘉義隊」獲得高支持度，年底投票能否整合黨內分歧，是延續綠營執政不可或缺因素。

陳明文二○○一年當選縣長，綠營迄今執政嘉縣廿五年，藍營難以抗衡。賴清德總統前年大選，嘉縣得票率百分之四七．六九，僅次南二都。

然而，地方「反明文規定」儼然成形，海區黃文峯家族力挺人選競逐本屆太保市長、朴子市長，都扳倒陳明文主導「國嘉隊」、由民進黨徵召的人選，兩市為高鐵特區、台積電設廠等未來縣政發動機，雙方撕破臉、翻舊帳，恩怨短期難修復，仍是年底選舉未爆彈。

嘉義 蔡易餘

延伸閱讀

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

相關新聞

【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

民進黨三縣市黨內初選，最關鍵的台南市長初選壓軸登場。高雄市賴瑞隆、嘉義縣蔡易餘接連出線，兩人巧合地跟賴清德總統、前總統蔡...

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

國民黨今天針對新竹縣長提名進行協調程序，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方無共識，黨中央因此定調將舉行「7...

民進黨嘉縣蔡易餘出線 藍營等待奇兵

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘在三家民調平均支持度為百分之六十四，勝過嘉義縣議員黃榮利的百分之卅八，將代表民進黨...

觀察站／「反明文」恩怨浮出 綠票倉隱憂

嘉義縣長年是綠營票倉，民進黨前立委陳明文操盤下，政權難以撼動，但派系間「反明文規定」恩怨，在初選期間再度躍上檯面。蔡易餘...

妃憲之爭今揭曉 徐國勇喊選後整合

民進黨台南市長初選結果將在今天上午出爐，立委陳亭妃與林俊憲「妃憲之爭」進入最終章，雙方昨天最後衝刺找來各自王牌陪同車掃，...

國民黨竹縣初選不採全民調 徐欣瑩指不公

備戰二○二六，國民黨昨二度協調新竹縣長提名，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，採「七成民調、三成黨員投票」方式。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。