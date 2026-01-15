聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨嘉縣蔡易餘出線 藍營等待奇兵

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁黃于凡李宗祐魯永明／連線報導

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘在三家民調平均支持度為百分之六十四，勝過嘉義縣議員黃榮利的百分之卅八，將代表民進黨參選年底嘉義縣長。

兩人民調平均成績為，蔡易餘對比國民黨假想敵立委王育敏為百分之六十四比百分之十四；黃榮利對比王育敏則為百分之卅八比百分之十六，兩人民調成績都贏過王育敏，但蔡易餘民調數字更高，根據民進黨初選規則，由蔡易餘勝出。

國民黨方面，擬以「在野大聯盟」等待奇兵。傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」。不過，吳仍任中選會代理主委，不便多談；立法院預計要等二月中旬才會處理中選會新人事案。

組發會主委李哲華昨表示，民進黨長期執政的嘉義縣，對國民黨而言是相對艱困選區，王育敏已表達「成功不必在我」，如果可採取在野合作，找出最大勝選的人選，她願意共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況；目前已接觸幾位在野人士，但基於不讓對方造成困擾，暫不透露人選，民進黨既然已經產生候選人，國民黨會加快腳步來進行，以在野共推方式找出最大勝選人選。

蔡易餘昨天勝出後表示，初選已經落幕，他正式肩負起這份責任，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手十八鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量穩健前行，一起為嘉義打拚，推動屬於嘉義的黃金十年。

蔡易餘說，黃榮利從政歷程中，嘉義前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，但這次初選過程中，黃榮利陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展；嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘指出，嘉義縣進步是從前縣長陳明文、張花冠到現任縣長翁章梁，每個人都有貢獻，希望放下對陳明文的偏見，展現團結嘉義縣；回看縣長翁章梁七年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，自己會效仿翁縣長、未來也不會被任何人左右。

黃榮利則表示，接受選舉結果，未來愛嘉義的心不變，繼續服務鄉親。

嘉義 蔡易餘 民進黨

延伸閱讀

誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

初選大勝！蔡易餘喊團結嘉義隊 盼黃榮利能放下成見

相關新聞

【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

民進黨三縣市黨內初選，最關鍵的台南市長初選壓軸登場。高雄市賴瑞隆、嘉義縣蔡易餘接連出線，兩人巧合地跟賴清德總統、前總統蔡...

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

國民黨今天針對新竹縣長提名進行協調程序，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方無共識，黨中央因此定調將舉行「7...

民進黨嘉縣蔡易餘出線 藍營等待奇兵

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘在三家民調平均支持度為百分之六十四，勝過嘉義縣議員黃榮利的百分之卅八，將代表民進黨...

觀察站／「反明文」恩怨浮出 綠票倉隱憂

嘉義縣長年是綠營票倉，民進黨前立委陳明文操盤下，政權難以撼動，但派系間「反明文規定」恩怨，在初選期間再度躍上檯面。蔡易餘...

妃憲之爭今揭曉 徐國勇喊選後整合

民進黨台南市長初選結果將在今天上午出爐，立委陳亭妃與林俊憲「妃憲之爭」進入最終章，雙方昨天最後衝刺找來各自王牌陪同車掃，...

國民黨竹縣初選不採全民調 徐欣瑩指不公

備戰二○二六，國民黨昨二度協調新竹縣長提名，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，採「七成民調、三成黨員投票」方式。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。