【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

民進黨三縣市黨內初選，最關鍵的台南市長初選壓軸登場。高雄市賴瑞隆、嘉義縣蔡易餘接連出線，兩人巧合地跟賴清德總統、前總統蔡英文同姓，被解讀賴系、英系暫時打成平手，明天登場的台南「妃憲大戰」，被視為兩大派系地方版圖消長的分水嶺。

林俊憲是標準的賴系人馬，並多次與賴瑞隆串連拉抬，被視為賴系、新系的南二都大會師；出身正國會的陳亭妃則與英系關係良好，號稱「扶龍王」的民進黨立委王世堅接連逆風站台，更可看出彼此交情。台南、高雄、嘉縣是民進黨南台灣最大票倉，更是各派系的「街亭要地」，台南初選結果究竟是「信賴連憲」或「妃常有餘」，牽動各派系下一世代的政治命脈。

台南是賴清德的政治本命區，「妃憲大戰」從一開始就不是單純的地方初選。陳亭妃基層實力雄厚，單槍匹馬挑戰新系大軍；林俊憲陣營則狠打「背骨」議題，更獲得台南市政府、地方黨部等黨公職選邊站支持。這一仗不僅攸關派系消長、更牽動賴總統在台南「代理人」的接班秩序，結果不只是一人的成敗，更是賴總統能否鞏固黨內權威的指標戰役。

賴瑞隆在高雄初選以0.6個百分點險勝出線，即使對手邱議瑩獲得高雄市長陳其邁市府大軍的奧援，「信賴大軍」仍有力挽狂瀾的實力。賴瑞隆歷經兒子校園霸凌風波，一度衝擊選情，但最終仍能守住第一名，顯示高度組織、動員的選區，只要派系整合到位，負面議題未必能構成致命一擊。賴瑞隆出線的結果，也被視為對台南初選的「風向示範」。

然而，台南的政治結構恐比高雄複雜，關鍵就在「德意志」的展現。林俊憲雖是賴系正統接班人選，但對手陳亭妃並非弱勢挑戰者，她積極經營基層組織、民調長期領先，前總統陳水扁更公開力挺陳亭妃，具有高聲量的英系中常委王世堅在關鍵時刻高喊「我信賴、不信邪」，顯示陳亭妃獲得跨派系的暗助，選前廝殺激烈，選後整合埋變數。

若林俊憲順利出線，象徵南二都「信賴連憲」正式成形，賴清德完成從中央到南部的權力縱深，新潮流在南台灣班師回朝，未來不論內閣改組、黨職布局或2028後的接班討論，賴系都將握有更高話語權。反之，若陳亭妃逆襲成功，對賴系將是一記警鐘。代表賴總統在黨內仍需面對派系平衡的現實，新系並非一統江湖，英系仍有叫板大位的實力。

民進黨在南台灣掘地三尺綠油油，藍營要變天的難度遠高於其他縣市，南台灣穩了，賴總統2028年連任才能真正服下定心丸。「信賴連憲」是否成真，明天即將揭曉，台南這一役勢必影響未來數年的政壇棋局。