綠營初選派系重新洗牌 陳麗娜：新潮流復辟是高雄的危機

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市議員陳麗娜。圖／陳麗娜辦公室提供
國民黨高雄市議員陳麗娜。圖／陳麗娜辦公室提供

民進黨高雄市長初選結果，被視為新潮流擊敗英系的戰役，不過，藍營議員示警，若新系重新掌握高雄，恐怕回到高舉債、看不到建設成果，卻又極其用力分配地方資源和人事布局，直言這股復辟派系力量，值得市民警惕。

市議員陳麗娜表示，過去新潮流陳菊主政十多年的派系治理，讓高雄背負沉重債務，成為全台舉債最高的城市，錢花得快，卻始終拿不出一張令人服氣的成績單。

過去因為「埋得深」，即使新潮流淡出高雄權力核心近7年，派系根基仍未鬆動，這次才能在派系輪替洗牌中重新占上風，一舉擊敗邱議瑩，也讓陳其邁的政治布局受到衝擊。

陳麗娜說，初選把陳其邁打得臉面無光，政治上的挫敗固然難堪，但現在的問題不在於派系誰勝誰負，而是這股「花錢如流水、把舉債當兒戲、把公共資源用於鞏固派系」的力量重回高雄，過去幾年好不容易累積的市政進展恐付諸流水，難道高雄發展要讓新潮流淹沒嗎？

她直言，新潮流在地方經營上極其用力，透過資源分配與人事布局，建立牢不可破的基層實力，這股復辟力量恐成高雄整座城市的危機，高雄的進步會不會嘎然而止，早已超越藍綠輸贏的問題。

