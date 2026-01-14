快訊

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
新竹縣藍爆內亂，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢（右一）與立委徐欣瑩（左一）雙方持續無共識。圖／聯合報系資料照片
新竹縣藍爆內亂，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢（右一）與立委徐欣瑩（左一）雙方持續無共識。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天針對新竹縣長提名進行協調程序，有意角逐參選的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方無共識，黨中央因此定調將舉行「7成全民調、3成黨員投票」的初選程序。不過，徐欣瑩在會中的聲明曝光，其主張在文字、語氣上，被外界解讀有對國民黨主席鄭麗文「叫板」意味。

原有意爭取國民黨提名2026年新竹縣長的陳見賢及立委林思銘、徐欣瑩形成的「三強鼎立」局面，日前因林思銘宣布禮讓，轉為陳見賢、徐欣瑩的「賢瑩之爭」。不過，這場藍營內的風暴似乎愈加升溫，據悉今天協調過程，雙方各持己見、毫無交集，國民黨中央僅能依照國民黨公職人員選舉辦法採用「7成全民調、3成黨員投票」的初選程序。

不過，會中由徐欣瑩提出的「3點主張」聲明書曝光，除了要求「建請採用與民進黨相同方式的全民調」外，還要求競爭對手陳見賢辭去國民黨新竹縣黨部主委一職，甚至直接喊話國民黨主席鄭麗文，上述所有程序應在1月底前完成，最後更說「謹此呈請主席裁示」。

陳見賢回應，無論請假或請辭黨部主委部分，都會依照黨的辦法。陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」，陳陣營會照國民黨既有制度走。針對全民調部分，田芮熙也舉2018年徐欣瑩以民國黨主席身分挑戰新竹縣長楊文科為例，認為全民調並未能符合新竹縣實際結構與現況。

對於黨中央決議，徐欣瑩似乎不埋單，稍早在臉書直接劍指黨中央「民進黨可以，難道國民黨不行？」甚至列舉台中市長盧秀燕、南投縣長徐淑華、前台北市長柯文哲等人過去初選皆採用全民調的案例，喊話黨中央再思量，採用全民調進行初選。一場新竹縣的藍營內風暴，如今有個別擬參選人的火力上升至黨中央，如何妥善應對，考驗鄭麗文。

