拚提名！吳宗憲「一腳一步走出蘭陽新道路」起跑 拋教育4大政策

宜蘭縣長參選人吳宗憲立委今天在礁溪鄉湯圍溝溫泉，啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，並發表「囝仔我來顧」教育4大政策，包括提高每餐營養午餐費為65元、國小課後照顧班免費、「成長＋鈣」周周有鮮奶、擴大「讀冊免錢」公立高中職學生書籍費與課後輔導免費等。

吳宗憲爭取國民黨黨內提名，他表示，「一腳一步」不只是象徵性行動，未來將以徒步、掃街等方式走遍宜蘭12鄉鎮，深入大街小巷傾聽不同族群的心聲，把鄉親的期待轉化為具體可執行政策。明天將在羅東鎮舉辦第二場行動，邀請鄉親參與，面對面交流。

吳宗憲今天下午與立委黃建賓、游顥及競選團隊在礁溪鄉展開「一腳一步，走出蘭陽新道路」首場活動；活動進行中，有支持者路過對著吳宗憲喊「我欣賞支持你」。

為何首場活動從礁溪鄉出發？吳宗憲表示，從吳沙開墾蘭陽平原開始，先人戴斗笠、牽春牛，把農業技術帶進宜蘭，造就今日稻米、蔥、蔬菜、水果聞名的農業大縣，宜蘭人有著勤奮、踏實與代代相傳精神，縣政推動亦然，需要延續前行。

吳宗憲指出，在林姿妙縣長努力下，宜蘭財政逐步改善，學生免費營養午餐打下良好基礎；但現今宜蘭家庭也面臨「高物價、高房價、高齡化、低薪資」新壓力，因此他提出參選後的首個系列政見「囝仔我來顧」教育4大政策。

一、公立國中小免費營養午餐經費，從現行60元加碼至65元，讓孩子加菜加量，更加營養。

二、國小課後照顧班全面免費，並視需求延長至晚間7點，寒暑假也開班，由政府分擔照顧責任。

三、「成長＋鈣」，讓公立國中小及幼兒園學童每周可兌換一瓶鮮奶，守護孩子健康成長、不缺鈣。

四、擴大「讀冊免錢」，讓公立高中職學生書籍費與校內課後輔導費免收，減輕家長負擔。

吳宗憲強調，這些政策不是空想，而是他這段時間在地方實際走動、看見家長辛勞後提出的具體解方，未來也將透過「一腳一步」行動，持續傾聽不同族群、年齡與職業的聲音，把民意轉化為可執行政策。