金門縣長戰局！陳玉珍一枝獨秀 賴清德三問黨內「沒人選嗎」

2026年九合一大選年底登場，民進黨力拚今年農曆年前完成各縣市首長提名，金門卻苦無人選。據悉，兼民進黨主席的賴清德總統在近期中執會上三度詢問「真的沒人選縣長嗎？」但無人表態。

根據TVBS民調指出，金門縣各鄉鎮民眾對國民黨立委、金門縣長擬參選人陳玉珍的滿意度均在七成以上。政黨傾向方面，國民黨認同者有86%滿意陳玉珍擔任立委的表現；民眾黨認同者有70%滿意，23%不滿意；中立民眾有高達87%滿意陳玉珍。

該份民調是在去年10月27至31日在金門縣進行調查，以電話訪問方式，訪問20歲以上金門戶籍民眾，有效樣本478份，於95%信心水準下，抽樣誤差為 ±4.5個百分點以內。

地方人士指出，陳玉珍不僅大幅領先黨內對手，也被評估具備跨派系動員能力。另有說法指出，現任縣長陳福海原本傾向支持副縣長李文良，但日前卻在一場陳氏宗親會活動中公開表態力挺陳玉珍，外界解讀，這和陳福海的兒子陳麒翔準備參選議員、需要宗親系統支持有關，也被視為地方勢力加速向陳玉珍靠攏的重要訊號。

相較之下，民進黨在金門的布局卻陷入嚴重瓶頸。民進黨原定在今年農曆年前完成22縣市首長提名，但截至目前，台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮、金門、連江等地仍未定案。民進黨秘書長徐國勇日前坦言，金門與馬祖對民進黨而言「找人比較困難」，不排除有個別縣市會延後到農曆年後處理。

黨內人士轉述，賴總統曾在中執會上，三度詢問「真的沒人要選金門縣長嗎？」即使現場一片沉默，他仍反覆強調金門人才濟濟，難以理解為何無人願意出戰。

黨內人士分析，賴總統之所以對金門格外執著，原因有二。其一，國民黨立委陳玉珍在兩岸立場與政治風格上具高度指標性，金門若由她掌權，對民進黨的政治象徵意義重大；其二，賴總統過往選戰經驗幾乎未嘗敗績，本身也不喜歡「不戰而退」，只要還有一線可能，就不願放棄。