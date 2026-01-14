快訊

民進黨彰化、員林市長人選難產？縣黨部：鎖定黨籍民代或黨外徵召

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨下屆彰化市長及員林市長人選仍未浮出檯面，引起基層關切。縣黨部表示均已鎖定黨內公職人員或徵召黨外社會賢達，將進一步協調，在16日周五登記截止前，即會明朗。 圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨本周受理2026年地方公職人員選舉登記，其中，最受矚目的是彰化市長及員林市長人選仍未浮出檯面，引起基層關切。彰化縣黨部主委楊富鈞說，均已鎖定黨內公職人員或徵召黨外社會賢達，將進一步協調，在16日周五登記截止前，即會明朗。

民進黨在全縣首善的彰化市分別由邱建富、林世賢共執政17年，但下屆市長人選卻一直難產，傳聞的可能人選包括縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳都表達沒有意願，黃柏瑜則未正式表態，至於前市長邱建富則表示「做過就做了」，不打算回鍋，但如果黨部基於縣長選舉布局考量，他再考慮；員林市長部分，屆歷都國民黨執政，形同銅牆鐵壁，民進黨目前也沒有人選浮出檯面。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，為了結合縣長選舉的布局，民進黨仍積極尋覓彰化市及員林市長的適當人選，已有黨內公職人員表達強烈意願，但也不排除徵召黨外人士參選，目前仍在協調之中，到周五登記截止前，如果目標人選登記就會提名，若有多人登記未能達成協調，即會辦理初選，如果無人登記就會採徵召方式。

國民黨方面，彰化市長也沒有人選，不過，與國民黨交好的無黨籍現任市代會主席陳文賓，部署已久，但國民黨是最大在野黨，而且彰化市向來藍大於綠，國民黨如果不提名人選，也說不過去，由於國民黨連連失去17年江山，主要是因未整合而落敗，黨內人士已積極穿針引線，拉他入黨，希望不重蹈覆轍。

陳文賓表示，基於政黨政治，他會考慮加入國民黨，角逐彰化市長。

至於員林市長部分，相對於民進黨的人選迄今未浮現，國民黨則已有現任縣議員凃俊任、劉惠娟表態參選。

