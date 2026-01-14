吳音寧人馬巫宛萍參選彰化溪州鄉長 黃盛祿之妻選議員

民進黨彰化縣黨部受理領表登記參選年底五合一選舉到16日，彰化縣前縣議員⿈盛祿的妻子陳似梅今天登記參選第7選區議員，而行政院中辦副執行長吳音寧人馬巫宛萍則登記選溪州鄉長，都備受矚目。

黃盛祿今天已在臉書貼出陳似梅的參選感言寫道「這次攸關縣⾧的議員選舉，眼看彰化第7選區，民進黨應提名兩席，⼀位卻已經遭到收押。我想了⼜想，猶豫再三，最終決定不應該缺席。 媽媽的⾓⾊是顧家，⽽彰南的農村，就像我們⽣活在其中的家庭環境。我願意站出來，守護⾧者、照顧婦幼，更願像媽媽⼀樣讓我們的年輕⼈，有更多的發展空間。」

彰化第7選區議員民進黨擬提名2位參選，除了現任李俊諭尋求連任，陳似梅代夫出征，還有前縣議員江熊一楓原也擬捲土重來，但日前因涉入助理費案被收押禁見，也讓北斗區議員選舉充滿變數。北斗區應選議員共5席，還有4位國民黨現任議員謝典霖、李浩誠、劉淑芳、吳錦潭。

溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍今天也在⼀群年輕支持者陪同下，到民進黨彰化縣黨部領表登記參選溪州鄉長，早在⿈盛祿擔任溪州鄉長，表妹吳音寧任公所秘書時期，巫宛萍就已是吳音寧得力助手，曾與吳音寧一起參與溪州「護⽔運動」，走進農鄉，一起策畫「溪州⿊泥季」等文化觀光活動，她說為了溪州有更好的未來，她願意站出來。