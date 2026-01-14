民進黨提名溫世政參選南投縣長 許淑華：希望來場君子之爭

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華期盼溫世政能以醫療專業協助南投，縣長選舉來場君子之爭。圖／本報資料照片
民進黨主席賴清德今天提名牙醫師溫世政參選南投縣長。南投縣長許淑華表示，期待溫世政以醫療專業協助南投，並盼選戰回歸政策、君子之爭；國民黨南投縣黨部主委游顥則批評，賴清德強勢提名空降人選，不尊重南投在地民意，恐是縣長提名最大錯誤。

許淑華表示，這次縣長選舉應聚焦南投整體未來發展，參選人各自提出政策與想法，由縣民作出選擇。她指出，溫世政具備醫療專業背景，南投長期在醫療資源上仍仰賴支援與巡迴醫療，若能投入心力，對地方不無助益。

她也樂見北漂的南投子弟返鄉服務，為家鄉帶來新能量。她說，自己主政南投縣3年多來，在交通建設、社會福利等面向累積不少成果，也歡迎溫世政參考，透過良性互動與交流，讓政策討論更為完整。

許淑華認為，溫世政與民進黨過往在南投提名的縣長人選不同，期待未來能聽到溫世政有更多具體政見，讓選戰回歸理性與專業，進行一場君子之爭，也希望對手不要被政治汙染。

游顥則認為，許淑華施政滿意度高達八成，政績與民意正是她爭取連任的最大利器。南投縣民風純樸，向來重視在地耕耘與人親土親，這次縣長選舉，民進黨地方人士對人選也有許多討論，包括立委羅美玲、衛福部次長林靜儀、前立委蔡培慧等，但賴清德不傾聽地方意見，專斷獨行推出空降人選，連民進黨地方人士都不熟悉，更遑論長期服務地方。

他質疑，溫世政缺乏在地基礎與實際政績，要如何說服縣民支持，民進黨此舉形同以空降方式收割選票，「票投溫世政等同票投賴清德」恐難獲南投鄉親認同。

民進黨 許淑華 南投

