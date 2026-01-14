徐國勇重申初選民調絕對公平 有信心「妃憲之爭」後整合

民進黨高雄市長初選結束，外界傳出中央黨部民調不公陰謀論。民進黨秘書長徐國勇今天表示，高雄初選民調因為是對比式民調，本來差距就不會很大，他當秘書長的原則就是，民調一定公平、公正、公開，陰謀論揣測沒有必要；台南今天將接續進行初選民調，他有信心明天早上結果出來後，台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，整合向前走。

徐國勇指出，先前彰化累初選、高雄市和嘉義縣初選都可以看到，在民調結果出爐後，落敗的參選人都給予獲勝者祝福，而且表達會最大的支持，全黨全力往前走，所以對於今天台南初選民調、明天公布結果，他都很有信心。

關於對中央黨部的民調質疑，徐國勇說，民進黨中央黨部民調的人員都是原班人馬，他上任當秘書長沒有增加任何人，也沒有找他的人進來，這些都是事務人員，非常公平、公開、公正，這也是他的原則。

徐國勇表示，高雄市長初選民調結果差距不大，因為採用的是對比式民調，在競爭激烈情之下，對比式差距本來就不會非常大，以此質疑民進黨，又說剛好就差在民進黨中央黨部民調，這沒有必要，且另外3位參選人也都清楚表達初選是公平的，要繼續和民進黨一起往前走。