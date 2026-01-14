快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

徐國勇重申初選民調絕對公平 有信心「妃憲之爭」後整合

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影

民進黨高雄市長初選結束，外界傳出中央黨部民調不公陰謀論。民進黨秘書長徐國勇今天表示，高雄初選民調因為是對比式民調，本來差距就不會很大，他當秘書長的原則就是，民調一定公平、公正、公開，陰謀論揣測沒有必要；台南今天將接續進行初選民調，他有信心明天早上結果出來後，台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，整合向前走。

徐國勇指出，先前彰化累初選、高雄市和嘉義縣初選都可以看到，在民調結果出爐後，落敗的參選人都給予獲勝者祝福，而且表達會最大的支持，全黨全力往前走，所以對於今天台南初選民調、明天公布結果，他都很有信心。

關於對中央黨部的民調質疑，徐國勇說，民進黨中央黨部民調的人員都是原班人馬，他上任當秘書長沒有增加任何人，也沒有找他的人進來，這些都是事務人員，非常公平、公開、公正，這也是他的原則。

徐國勇表示，高雄市長初選民調結果差距不大，因為採用的是對比式民調，在競爭激烈情之下，對比式差距本來就不會非常大，以此質疑民進黨，又說剛好就差在民進黨中央黨部民調，這沒有必要，且另外3位參選人也都清楚表達初選是公平的，要繼續和民進黨一起往前走。

民調 民進黨 徐國勇

延伸閱讀

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

影／「提名童子瑋就是要贏」 徐國勇：林右昌時的進步謝國樑整個停滯

徐國勇指不副署是希望在野黨坐下來談 民眾黨：人講攏不聽鬼牽扣扣走

相關新聞

誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

民進黨今公布嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘將代表參選嘉義縣長。國民黨組發會主委李哲華表示，目前已接觸幾位在野人士，會更...

民眾黨政策綱領記者會18日登場 藍白共同政見進入意見收攏階段

迎戰2026年地方選舉，民眾黨下周將公布共同政策綱領，內容涵蓋4大核心、9大政策綱領及36項價值主張，至於藍白共同政見則...

竹縣長國民黨初選採七成民調、三成黨員投票 3月底前完成提名

迎戰2026，國民黨今二度協調新竹縣長選舉提名作業，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，並採「70%民調、30%黨...

藍營台中市長人選遲未定引基層焦慮 16日協調時間地點敲定了

國民黨台中市長布局尚未拍板，台中市長提名協商將於16日舉行，藍營如何整合、是否啟動初選，備受關注。江啟臣、楊瓊瓔今天證實...

徐國勇重申初選民調絕對公平 有信心「妃憲之爭」後整合

民進黨高雄市長初選結束，外界傳出中央黨部民調不公陰謀論。民進黨秘書長徐國勇今天表示，高雄初選民調因為是對比式民調，本來差...

獲民進黨徵召選南投縣長 温世政：吃南投米的孩子要回來顧家了

民進黨中執會今天正式通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。温世政表示，他在家鄉南投歷經921大地震，當時面對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。