民眾黨政策綱領記者會18日登場 藍白共同政見進入意見收攏階段

迎戰2026年地方選舉，民眾黨下周將公布共同政策綱領，內容涵蓋4大核心、9大政策綱領及36項價值主張，至於藍白共同政見則有待意見收攏。

民眾黨今天舉行中央委員會，黨主席黃國昌報告訪美成果，包括拜會美國國務院、戰爭部、貿易代表署及美國在台協會（AIT）總部等，確實傳達民眾黨在兩岸、外交與區域安全的務實立場，雙方針對台灣國防自主、區域情勢及民主價值等議題進行深入對話。

黃國昌說，針對1.25兆元軍購特別條例，民眾黨也充分表達相關疑慮，分別為嚴重缺乏資訊透明、國會監督形同虛設，還有採購項目是否真正符合我國防衛需求，美方回覆將盡速與民進黨政府溝通，就特別條例授權採購的項目及內容向國會報告。

黃國昌表示，民眾黨反對行政院版軍購特別條例，此一決心在訪美後更加強烈，經過與美方相關部會實質對談，證實這筆預算有極高比例無關「對美採購」，賴政府僅憑兩張A4紙、7項條文就要索討上兆元預算，而且內容存在多處黑箱，甚至出現軍火掮客分食預算大餅的現象。

黃國昌強調，民眾黨堅定支持強化國防、提升自主防衛能力，不允許納稅錢淪為政治操作或特定軍火商的肥肉，民眾黨團將自提軍購特別條例草案，「預計兩周後針對不同情境各別處理」，確保每一分國防預算都花在刀口上，回歸民主國會監督的正軌，踐行民主審議程序。

此外，今年度總預算持續卡關，黃國昌也在會中提及，行政院拒絕依法編列預算、苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，截至昨天為止收件數為368件，作業將持續進行至1月31日，民眾黨以具體行動捍衛警消權益。

黃國昌表示，民眾黨18日將在交通部集思會議中心舉辦「民眾的事，我們的事！民眾黨2026共同政策綱領記者會」，邀請宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人與會，內容涵蓋4大核心、9大政策綱領及36項價值主張，清楚報告地方治理藍圖、未來長期擘劃的具體主張。

黃國昌也說，民眾黨不僅在國會強力監督，同步也在地方推出最強人選，透過政策綱領實現「為民服務、解決問題」的堅定決心，至於民眾黨與國民黨的共同政見，目前則留待兩黨意見收攏，屆時會再一步向國人報告。