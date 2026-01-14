獲民進黨徵召選南投縣長 温世政：吃南投米的孩子要回來顧家了

民進黨中執會今天正式通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。温世政表示，他在家鄉南投歷經921大地震，當時面對很多生命消逝的無力感至今歷歷在目，經過北漂25年後，人生上半場在台北，下半場在南投，要向南投鄉親說，「吃南投米的南投孩子，要回來顧家了」。

温世政指出，921大地震倒的不只房子、斷的不只是道路，也改變了很多人的命運，在921後一年他北漂到台北，但始終忘不了家鄉，每一次熬夜讀書、遇到困難時都在想，天公伯讓他留下來，一定有安排，要認真做好每一件事。

温世政說，後來他建立了全台北最大的牙科診所，也發表了全台最多的植牙論文，一個病人一個一個救，但只有一個信念，當機會來的時候，能為家鄉服務，心裡也一直有個聲音，想要回家，來彌補當年遺憾。

温世政表示，他已經在台北完成了事業，將在南投完成一生志業，除了回鄉參選，也要發起年輕人返鄉行動，鼓勵回到家鄉顧家，他先以身作則，回到南投打拚，希望南投的未來更好更幸福。

賴清德總統表示，温世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉，年少離鄉奮鬥的歷程，讓他更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。正因如此，他決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴總統指出，良好的國家治理，必須中央與地方一體運作，具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。

賴總統說，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出縣市好人才，讓中央與地方團結拚未來。相信温世政兼具專業能力、治理視野與在地情感，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

被問及賴總統是否有給任何選戰建議，温世政表示，賴總統和他說，「做你自己家夠了，不要讓南投人失望」，他也把這句話當作競選最高主軸。