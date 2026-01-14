誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

民進黨今公布嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘將代表參選嘉義縣長。國民黨組發會主委李哲華表示，目前已接觸幾位在野人士，會更加快腳步來進行，找出最大勝選人選。

2026年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」。不過，由於仍在任中選會代理主委職務，吳容輝不便多談。

李哲華今在中常會後受訪表示，祝福蔡易餘，嘉義縣對國民黨是相對艱困選區，長期就是民進黨執政，國民黨還是希望採取在野合作的方式。

李哲華說，立委王育敏擔任嘉義縣黨部主委，跟基層的連結也很好，但為提高勝選的機會，王育敏有向他表達過「成功不必在她」，如果可採取在野合作，找出最大勝選的人選，她也願意來共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況。

李哲華說，目前國民黨在接觸在野人士有好幾位，今天民進黨已經產生候選人，在野共推候選人會更加快腳步來進行。

此外，宜蘭縣長方面，李哲華說，周五下午，中央提名協調小組跟地方協調小組的成員會約兩位有意參選人在黨中央協調，希望能用協調方式產生候選人，至於什麼方式，仍要看兩位參選人的意見。