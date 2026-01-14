竹縣長國民黨初選採七成民調、三成黨員投票 3月底前完成提名

迎戰2026，國民黨今二度協調新竹縣長選舉提名作業，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，並採「70%民調、30%黨員投票」方式決定提名人選。國民黨組發會主委李哲華表示，整體作業時間約需40天，黨主席鄭麗文已指示，盼3月底前完成22縣市提名。

李哲華今在中常會後受訪表示，今天上午11時在新竹縣黨部召開第二次協調，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩會中都表達強烈參選意願，協調過程當中，大家都同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，依照提名辦法來辦理初選。

李哲華表示，黨辦理初選的方式行之有年，中央會律定排定好時程，先進行公告，在領表登記後，會排定相關時程舉行政見會，讓登記參選者報告他們未來擔任新竹縣長後的抱負跟政見；另外，在進行民調作業前，會邀請登記同志就民調公司挑選，以及民調觀選員的訓練工作，同時擇定好時間，進行黨員投票。

李哲華表示，黨員投票在初選辦法占30%，民調成績占70%，民調拆封時間與黨員投票時間會是同一天，會進行公開拆封並統計，地方黨部會將初選結果報給中央黨部，由中央提名審核委員會通過後，正式報給中常會通過。

至於初選時間，李哲華說，由於公告要有一段時間，包括依據政黨法相關規範辦理黨內初選，所以整個作業時間從公告、領表登記、辦理政見會，到整個民調作業跟黨員投票，至少要大概40天左右，過年前可能來不及完成。

李哲華也說，會中有人表達是否考慮用開放的方式，讓大家同時競爭。這當然是方式之一，但是因為民進黨人選還沒有出現，黨中央很難評估選情的走向，最後大家還是回歸到黨內民主機制，以公平、公正、公開的方式辦理初選。

徐欣瑩則在會中要求陳見賢辭去地方黨部主委。李哲華表示，依照規定，在進行登記的第一天表示，已經成為參選人時，就要辦理請假，由中央再派代理主委。

李哲華重申，國民黨中央一直抱持著審慎樂觀的態度，都依照原先規畫逐步在進行，鄭麗文也下達指令，希望3月可以完成相關縣市提名，「以新竹縣來講，如果開始進行相關提名作業，也可以在3月底以前。」