竹縣長國民黨初選採七成民調、三成黨員投票 3月底前完成提名

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨組發會主委李哲華今在中常會後受訪說明新竹縣長初選協調過程。記者鄭媁／攝影
迎戰2026，國民黨今二度協調新竹縣長選舉提名作業，會中決定依黨公職人員選舉辦法進行黨內初選，並採「70%民調、30%黨員投票」方式決定提名人選。國民黨組發會主委李哲華表示，整體作業時間約需40天，黨主席鄭麗文已指示，盼3月底前完成22縣市提名。

李哲華今在中常會後受訪表示，今天上午11時在新竹縣黨部召開第二次協調，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩會中都表達強烈參選意願，協調過程當中，大家都同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，依照提名辦法來辦理初選。

李哲華表示，黨辦理初選的方式行之有年，中央會律定排定好時程，先進行公告，在領表登記後，會排定相關時程舉行政見會，讓登記參選者報告他們未來擔任新竹縣長後的抱負跟政見；另外，在進行民調作業前，會邀請登記同志就民調公司挑選，以及民調觀選員的訓練工作，同時擇定好時間，進行黨員投票。

李哲華表示，黨員投票在初選辦法占30%，民調成績占70%，民調拆封時間與黨員投票時間會是同一天，會進行公開拆封並統計，地方黨部會將初選結果報給中央黨部，由中央提名審核委員會通過後，正式報給中常會通過。

至於初選時間，李哲華說，由於公告要有一段時間，包括依據政黨法相關規範辦理黨內初選，所以整個作業時間從公告、領表登記、辦理政見會，到整個民調作業跟黨員投票，至少要大概40天左右，過年前可能來不及完成。

李哲華也說，會中有人表達是否考慮用開放的方式，讓大家同時競爭。這當然是方式之一，但是因為民進黨人選還沒有出現，黨中央很難評估選情的走向，最後大家還是回歸到黨內民主機制，以公平、公正、公開的方式辦理初選。

徐欣瑩則在會中要求陳見賢辭去地方黨部主委。李哲華表示，依照規定，在進行登記的第一天表示，已經成為參選人時，就要辦理請假，由中央再派代理主委。

李哲華重申，國民黨中央一直抱持著審慎樂觀的態度，都依照原先規畫逐步在進行，鄭麗文也下達指令，希望3月可以完成相關縣市提名，「以新竹縣來講，如果開始進行相關提名作業，也可以在3月底以前。」

李哲華 民調 投票

