民進黨台南市長初選 2參選人最後關鍵衝刺求勝

中央社／ 台南14日電
民進黨台南市長初選，上演林俊憲（左）和陳亭妃（右）的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選，上演林俊憲（左）和陳亭妃（右）的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選今晚民調，參選的立委林俊憲陳亭妃都把握最後關鍵時刻，全力掃街拜票，並分別請來立委賴瑞隆、王世堅到場拉抬聲勢，展開衝刺求勝。

民主進步黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選12日至17日進行民調。參加台南市長初選者，分別是黨籍立法委員陳亭妃及林俊憲。

剛從民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆，昨天下午趕到台南為林俊憲助選，今天再度現身台南陪同林俊憲造勢。賴瑞隆更致贈自己幸運物「黃色小鴨」給林俊憲，林俊憲則回贈2011年於蔡英文競選總統期間提出「三隻小豬計畫」小豬撲滿。

林俊憲表示，這不僅是個人選擇，更是民進黨未來路線與團結力量的重要展現，團結的民進黨一定會奮戰到最後一刻。

陳亭妃也在最後關鍵時刻全力衝刺，王世堅更再度南下站台，陪同陳亭妃掃街拜票。他盛讚陳亭妃是最堅強、最有韌性的女性政治人物，展現樂觀、勇敢向前的精神。

陳亭妃表示，她一路走來承受太多不公平的檢視與考驗，但從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，她始終相信，人民的眼睛是雪亮的。

林俊憲 陳亭妃

