提温世政挑戰許淑華 賴清德：帶領南投向前最佳人選

中央社／ 台北14日電
温世政是南投草屯人，白手起家創立世樺牙醫集團，目前擔任新北市牙醫師公會理事長。圖／翻攝自世樺牙醫診所網頁
民進黨中執會今天提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現任南投縣長許淑華。兼任民進黨主席的總統賴清德說，温世政是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

民進黨今天中執會針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決，建請徵召提名温世政參選。

賴清德說，温世政是南投出生長大的「草屯囡仔」，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

他說，温世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉。年少離鄉奮鬥的歷程，讓温世政更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。

賴清德表示，正因如此，温世政決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德說，良好的國家治理必須中央與地方一體運作，具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。

他說，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。

賴清德表示，他相信兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

温世政 賴清德

