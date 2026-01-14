快訊

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

竹縣長藍初選民調7成黨員3成 徐欣瑩喊不公陳見賢稱依黨規定辦理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
會後楊文科受訪表示，會中曾針對徐欣瑩提「全民調」以及陳見賢提「開放」建議，最後共識由黨中央依照「黨公職人員候選人選舉提名辦法」提名新竹縣長。記者郭政芬／攝影
會後楊文科受訪表示，會中曾針對徐欣瑩提「全民調」以及陳見賢提「開放」建議，最後共識由黨中央依照「黨公職人員候選人選舉提名辦法」提名新竹縣長。記者郭政芬／攝影

下屆新竹縣長選舉，國民黨副縣長陳見賢與立委徐欣瑩今再度在縣黨部協調，初步確認初選由黨中央依規辦理，民調7成、黨員投票3成。會後徐欣瑩受訪認為不公平，指陳見賢身兼主委具優勢；陳則表示，初選將依選罷法辦理，請假、辭職皆有規定，雙方因對初選方式仍無共識，最終才依國民黨公職提名辦法進行。

編輯推薦

今天協調會在新竹縣黨部舉行，由縣長楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華共同主持，縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳也與會。會後楊文科表示，會中徐欣瑩提出「全民調」、陳見賢提出「開放」建議，最終由黨中央依「黨公職人員候選人選舉提名辦法」，採70%民調、30%黨員投票，選務時程將由黨中央規劃安排。

會後，徐欣瑩受訪表示，她在會中提交建議資料，也同步給黨主席鄭麗文，主張初選民調應採全民調方式，並建議陳見賢立刻辭主委以示公平，所有程序希望於1月底前完成。

徐欣瑩表示，今天協調未達共識，由黨中央決策。她主張初選應公平、公正、公開，訴諸全民調多數民意。對於採7成民調、3成黨員投票方式，她認為陳見賢長期擔任黨部主委，組織動員都是用黨部組織，「球員兼裁判」，初選辦法實施時才算初選，前期造勢與選舉活動不算初選，面對此情況認為「很不公平」，並呼籲支持藍軍勝選的竹縣民眾支持她。

陳見賢受訪表示，協調中雙邊各自表述，他希望採取開放原則（不徵召、不提名），但因都各持己見，最後依黨中央的參選辦法。他認為新竹縣藍大於綠，希望事緩則圓不用太躁進，團結最重要。

針對徐欣瑩質疑他擔任竹縣黨部主委身分，陳見賢回應「選舉時，她才想到主委」，黨中央有明文規定，徐針對他當主委很有意見，「如果沒有選舉，那誰來當主委？」陳見賢強調一定秉持公平的原則，在稍早的協調會中，黨中央已清楚的回覆她，初選就要依造選罷法，該請假、該辭職都有明文規定。

陳見賢說，當初他是希望採取開放原則（不徵召、不提名），但因雙邊都各持己見，因此最後依照黨中央的參選辦法，交由中央來處理。記者郭政芬／攝影
陳見賢說，當初他是希望採取開放原則（不徵召、不提名），但因雙邊都各持己見，因此最後依照黨中央的參選辦法，交由中央來處理。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩會後受訪表示，她在會中提出一份資料，也同步給黨主席鄭麗文，內容是建議民調方式採用與民進黨相同方式，亦即採取全民調。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩會後受訪表示，她在會中提出一份資料，也同步給黨主席鄭麗文，內容是建議民調方式採用與民進黨相同方式，亦即採取全民調。記者郭政芬／攝影

全民調 陳見賢 徐欣瑩 新竹

延伸閱讀

竹縣長藍營今再度協調 陳見賢獲民眾擁抱打氣、徐欣瑩揮手致意

徐欣瑩造勢風大舞台電視牆倒 陳見賢陣營：治理不能「風吹就倒」

藍營竹縣長初選火熱開打 陳見賢竹東首場造勢湧逾3000人

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

相關新聞

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

嘉義縣長選戰升溫，執政民進黨初選立委蔡易餘與議員黃榮利競爭，民調結果蔡易餘勝出，隨著綠營人選確定，藍白整合布局浮上檯面，...

蔡易餘初選大勝！將代表民進黨參選2026嘉義縣長

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，民進黨立委蔡易餘在三家民調平均支持度64%，勝過民進黨嘉義縣議員黃榮利的38%，將代表民進黨...

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

民進黨高雄市長初選結果出爐，新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為百分之五十五點九九，和第二名邱議瑩的百分之五十五點卅八，差距不到一個百分點，賴將取得2026年高雄市長選舉參選資格。不過，雖然高雄長期由民進黨執政，市長陳其邁施政滿意度也維持高檔，但資深媒體人樊啓明昨(13)日透過臉書指出，這場初選結果仍讓民進黨後續選情浮現不小隱憂。

竹縣長藍初選民調7成黨員3成 徐欣瑩喊不公陳見賢稱依黨規定辦理

下屆新竹縣長選舉，國民黨副縣長陳見賢與立委徐欣瑩今再度在縣黨部協調，初步確認初選由黨中央依規辦理，民調7成、黨員投票3成...

民進黨初選之戰壓軸！王世堅二度南下力挺陳亭妃 台南今晚見真章

民進黨台南市長黨內初選民調今晚登場，立委陳亭妃今再度邀集「扶龍王」立委王世堅到台南，從台南東嶽殿出發陪同車隊掃街。對於高...

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘平均支持度64%，勝過議員黃榮利的38%，將參選2026年嘉義縣長。蔡易餘今感謝選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。