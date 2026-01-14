竹縣長藍初選民調7成黨員3成 徐欣瑩喊不公陳見賢稱依黨規定辦理

下屆新竹縣長選舉，國民黨副縣長陳見賢與立委徐欣瑩今再度在縣黨部協調，初步確認初選由黨中央依規辦理，民調7成、黨員投票3成。會後徐欣瑩受訪認為不公平，指陳見賢身兼主委具優勢；陳則表示，初選將依選罷法辦理，請假、辭職皆有規定，雙方因對初選方式仍無共識，最終才依國民黨公職提名辦法進行。

今天協調會在新竹縣黨部舉行，由縣長楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華共同主持，縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳也與會。會後楊文科表示，會中徐欣瑩提出「全民調」、陳見賢提出「開放」建議，最終由黨中央依「黨公職人員候選人選舉提名辦法」，採70%民調、30%黨員投票，選務時程將由黨中央規劃安排。

會後，徐欣瑩受訪表示，她在會中提交建議資料，也同步給黨主席鄭麗文，主張初選民調應採全民調方式，並建議陳見賢立刻辭主委以示公平，所有程序希望於1月底前完成。

徐欣瑩表示，今天協調未達共識，由黨中央決策。她主張初選應公平、公正、公開，訴諸全民調多數民意。對於採7成民調、3成黨員投票方式，她認為陳見賢長期擔任黨部主委，組織動員都是用黨部組織，「球員兼裁判」，初選辦法實施時才算初選，前期造勢與選舉活動不算初選，面對此情況認為「很不公平」，並呼籲支持藍軍勝選的竹縣民眾支持她。

陳見賢受訪表示，協調中雙邊各自表述，他希望採取開放原則（不徵召、不提名），但因都各持己見，最後依黨中央的參選辦法。他認為新竹縣藍大於綠，希望事緩則圓不用太躁進，團結最重要。