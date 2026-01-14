快訊

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日前，民眾黨立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷（右）透露，藍白就縣長選舉合作，與2位適合人選接觸協商。圖／本報資料照片
日前，民眾黨立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷（右）透露，藍白就縣長選舉合作，與2位適合人選接觸協商。圖／本報資料照片

嘉義縣長選戰升溫，執政民進黨初選立委蔡易餘與議員黃榮利競爭，民調結果蔡易餘勝出，隨著綠營人選確定，藍白整合布局浮上檯面，日前，民眾黨立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷透露，藍白就縣長選舉合作，與2位適合人選接觸協商中。據了解，藍白接觸潛在人選，排除先前曝光前內政部次長、前副縣長、中選會代理主委吳容輝，接觸2位是前國民黨不分區立委溫玉霞獨生女、被外界視為「美女刺客」的嘉縣婦女會前理事長吳亮儀，以及曾任金管會主委、2屆不分區立委的曾銘宗。

兼國民黨縣黨部主委的不分區立委王育敏，本屆縣長選舉失利，近期黨慶拋出「在野大聯盟」，與張啓楷所提藍白合作不謀而合，引發地方政壇關注，在野大聯盟人選由王育敏與張啓楷對口，溝通協調，對外傳的人選，張啓楷不證實，擔心提前曝光生變。

藍白接觸潛在人選嘉縣婦女會前理事長吳亮儀，上次縣長選舉被外界視為「美女刺客」，但最終未投入選戰。她畢業於美國紐約大學國際事務碩士，形象清新，2020年底接任嘉縣婦女會理事長，上次選戰擔任王育敏發言人，是藍營栽培人才，家族有經濟實力又在朴子海區有人脈，有地方民意基礎。溪口鄉人曾銘宗，是藍營財經專才，歷任金管會主委、不分區立委，卸任後轉任富邦金控副董事長，近年淡出政壇，但豐富政務與立法經驗，仍被視為藍營潛在關鍵人才。

對此，國民黨縣議會黨團書記長李國勝議員表示，不論吳亮儀、曾銘宗，都是適當人選，參選尊重其意願，最終人選為何，盼黨中央盡快拍板，最好在民進黨提名後、農曆年前公布，避免重演4年前人選遲遲未定、影響選戰部署。若協調人選無意參選，王育敏須做好再度披掛上陣準備。有藍營人士說，「年底縣長選戰勝負是人選問題，不是藍白合」。

藍白合 國民黨不分區立委 藍營 嘉義

