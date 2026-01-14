民進黨初選之戰壓軸！王世堅二度南下力挺陳亭妃 台南今晚見真章

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長黨內初選民調今晚登場，立委陳亭妃（右）今再度邀集「扶龍王」立委王世堅（左）到台南陪同車隊掃街拜票。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選民調今晚登場，立委陳亭妃今再度邀集「扶龍王」立委王世堅到台南，從台南東嶽殿出發陪同車隊掃街。對於高雄市初選結果，王世堅除祝福「深慶得人」外，也希望台南今晚民調能還給陳亭妃掌聲與公道；陳亭妃則說，若無鄉親力挺，難以堅持至今。

王世堅表示，自己深信陳亭妃是此次初選中勝算最大的人選，原因在於她在台南深耕長達27年，無論是基層服務還是國會問政，其表現早已獲得台南市民的高度肯定與愛戴，日前更在短短10天內，以鐵馬方式走遍台南37個行政區，這不僅是展現過人體力，更象徵她對台南這片土地的熱愛與意志力。

他提到，在面對初選過程中「大軍壓境」、派系圍攻等政治壓力時，陳亭妃展現「泰山崩於前而色不改」的堅毅特質，始終保持「從從容容問政、游刃有餘服務」外，其從政27年來更堅持「不口水、不抹黑、不打泥巴仗」的原則。

王世堅強調，一個政治人物被檢驗27年，清廉與問政品質有目共睹，此次南下就是為了陪這位認識20年的好朋友，度過初選前的關鍵時刻，也呼籲台南鄉親在初選中給陳亭妃一個公道，支持這位通過層層考驗、邁向勝利的台南女兒。

對於民進黨高雄市長初選民調確定由立委賴瑞隆出線，王世堅大方祝福說是「深慶得人」，他也希望，台南今晚民調後明天能擁有好的成績出爐，還給陳亭妃應有的掌聲與公道，這段期間對她不實的攻擊與造謠，「就到今天初選後就結束」。

陳亭妃也感性回顧說，從投入初選的這段時間以來，人民給予的力量是她前進的最大動力，特別是完成鐵馬行37區壯舉後，深切感受到市民的期待與支持，若無鄉親力挺，難以堅持至今。

陳亭妃表示，台南市民渴望一位溫暖、堅韌的女性市長，自己也會以「女兒顧家」的心情自許，強調自己身段比別人柔軟，更能傾聽基層民意，在面對困難時，也比別人更勇敢、更具韌性，未來會用女性特有的細膩與堅毅，為台南解決各項難題，並在第一線撐起大家的困擾。

最後，陳亭妃呼籲，希望所有支持者及後援會今晚務必守候家中電話，在民調初選中「唯一支持陳亭妃」，共同為台南開創一個更不一樣、更美好的未來。

立委陳亭妃（中）今到台南東嶽殿參拜祈福，並出發車隊掃街，吸引不少支持者拍照留念。記者萬于甄／攝影
對於民進黨黨內初選，立委王世堅（前排中）深信陳亭妃（前排右二）是此次初選中勝算最大的人選，今也再度到台南陪同車隊掃街。記者萬于甄／攝影
面對民進黨黨內初選民調電話今晚登場，立委陳亭妃（前排中）今再度邀集「扶龍王」立委王世堅（前排右二）到台南，前往台南東嶽殿參拜祈福後，將一路陪同車隊掃街。記者萬于甄／攝影
陳亭妃 民調 王世堅 台南

