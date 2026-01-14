蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘平均支持度64%，勝過議員黃榮利的38%，將參選2026年嘉義縣長。蔡易餘今感謝選民支持，強調政治是一種累積，他會效仿縣長翁章梁的政治高度，不會被任何人左右，希望黃榮利放下對陳明文的偏見。

蔡易餘說，政治是一種累積，很難說出勝選策略，他擔任立委在海區深耕10年，初選期間走訪山區，謝謝在地議員、鄉鎮長及農會幹部帶著他掃街、按戶，展現團結力量，他將代表民進黨參選嘉義縣長，未來會一步一步努力，從基層照顧選民、服務鄉親。

蔡易餘也說，他會將議員黃榮利在初選期間提出的政見納入未來大選參考，但他認為初選期間「明文規定」被過度放大，回看縣長翁章梁7年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，他會效仿翁縣長，他未來也不會被任何人左右。