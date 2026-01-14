蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右
民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘平均支持度64%，勝過議員黃榮利的38%，將參選2026年嘉義縣長。蔡易餘今感謝選民支持，強調政治是一種累積，他會效仿縣長翁章梁的政治高度，不會被任何人左右，希望黃榮利放下對陳明文的偏見。
蔡易餘說，政治是一種累積，很難說出勝選策略，他擔任立委在海區深耕10年，初選期間走訪山區，謝謝在地議員、鄉鎮長及農會幹部帶著他掃街、按戶，展現團結力量，他將代表民進黨參選嘉義縣長，未來會一步一步努力，從基層照顧選民、服務鄉親。
蔡易餘也說，他會將議員黃榮利在初選期間提出的政見納入未來大選參考，但他認為初選期間「明文規定」被過度放大，回看縣長翁章梁7年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，他會效仿翁縣長，他未來也不會被任何人左右。
蔡易餘指出，黃榮利與陳明文有很深淵源，從黃在農會階段，陳就大力提拔他，也有深厚革命情感，不希望每次選舉都因為「陳明文」這三個字撕裂，嘉義縣進步是從前縣長陳明文、張花冠到翁章梁，每個人都有貢獻，希望放下對陳明文的偏見，展現團結嘉義縣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言