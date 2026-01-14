快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘民調勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，水上鄉長林緗亭（左）及竹崎鄉長曾亮哲（右）今天在服務處恭賀。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘民調勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，水上鄉長林緗亭（左）及竹崎鄉長曾亮哲（右）今天在服務處恭賀。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘平均支持度64%，勝過議員黃榮利的38%，將參選2026年嘉義縣長。蔡易餘今感謝選民支持，強調政治是一種累積，他會效仿縣長翁章梁的政治高度，不會被任何人左右，希望黃榮利放下對陳明文的偏見。

蔡易餘說，政治是一種累積，很難說出勝選策略，他擔任立委在海區深耕10年，初選期間走訪山區，謝謝在地議員、鄉鎮長及農會幹部帶著他掃街、按戶，展現團結力量，他將代表民進黨參選嘉義縣長，未來會一步一步努力，從基層照顧選民、服務鄉親。

蔡易餘也說，他會將議員黃榮利在初選期間提出的政見納入未來大選參考，但他認為初選期間「明文規定」被過度放大，回看縣長翁章梁7年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，他會效仿翁縣長，他未來也不會被任何人左右。

蔡易餘指出，黃榮利與陳明文有很深淵源，從黃在農會階段，陳就大力提拔他，也有深厚革命情感，不希望每次選舉都因為「陳明文」這三個字撕裂，嘉義縣進步是從前縣長陳明文、張花冠到翁章梁，每個人都有貢獻，希望放下對陳明文的偏見，展現團結嘉義縣。

立委蔡易餘民調勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，服務處今天一片歡騰。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘民調勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，服務處今天一片歡騰。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 嘉義 陳明文

延伸閱讀

初選大勝！蔡易餘喊團結嘉義隊 盼黃榮利能放下成見

黃榮利賣地展現參政決心 選後表示將持續深耕基層服務嘉義

蔡易餘初選大勝！將代表民進黨參選2026嘉義縣長

民進黨嘉義縣長初選民調今晚登場 蔡易餘站路口掃街衝刺

相關新聞

蔡易餘初選大勝！將代表民進黨參選2026嘉義縣長

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，民進黨立委蔡易餘在三家民調平均支持度64%，勝過民進黨嘉義縣議員黃榮利的38%，將代表民進黨...

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

民進黨高雄市長初選結果出爐，新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為百分之五十五點九九，和第二名邱議瑩的百分之五十五點卅八，差距不到一個百分點，賴將取得2026年高雄市長選舉參選資格。不過，雖然高雄長期由民進黨執政，市長陳其邁施政滿意度也維持高檔，但資深媒體人樊啓明昨(13)日透過臉書指出，這場初選結果仍讓民進黨後續選情浮現不小隱憂。

稱「不讓蔣萬安獨占鰲頭」高嘉瑜曝1影片 網敲碗選市長？

2026選戰倒數不到一年，先前表態「2026不缺席」的民進黨前立委高嘉瑜將回鍋選議員，高昨在臉書貼出之前到花市幫攤商簽名...

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘平均支持度64%，勝過議員黃榮利的38%，將參選2026年嘉義縣長。蔡易餘今感謝選...

綠台南市長初選 沈政男預測：陳亭妃會贏5個百分點

民進黨將在今晚進行台南市長初選民調，兩組參選人陳亭妃、林俊憲之間的「妃憲之爭」究竟誰出線，政壇矚目。時事評論家、醫師沈政...

初選大勝！蔡易餘喊團結嘉義隊 盼黃榮利能放下成見

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，由民進黨立委蔡易餘勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長。蔡易餘表示，初選已經落幕，他正式肩負起這份...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。