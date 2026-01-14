綠台南市長初選 沈政男預測：陳亭妃會贏5個百分點

民進黨將在今晚進行台南市長初選民調，兩組參選人陳亭妃、林俊憲之間的「妃憲之爭」究竟誰出線，政壇矚目。時事評論家、醫師沈政男今天表示，他以科學角度大膽預測，陳亭妃將以5個百分點左右，超過誤差範圍的差距出線。

民進黨稍早宣布，台南市長初選民調將在晚上6時至10時30分進行，若有效樣本數達1200份，預計最快明天上午公布初選結果。沈政男在臉書預測，都要進行民調了，當然就是讓數據最高的人去打最有把握的仗，該篇文章下方張貼的，正是陳亭妃與前總統陳水扁合影的照片，「我就不講出候選人名字了，但大家應該都看得出來我的預測」。

沈政男預測，陳亭妃不僅會出線，且勝過林俊憲的差距將在5個百分點左右，超過誤差範圍。看政治不能靠直覺，民進黨的黨內初選怎麼會以為，就會讓「萊爾校長」屬意的人出線？

沈政男表示，從事政治工作與評論政治，都必須是科學，不然只是浪費大家時間，他同時也感慨，雖然民進黨已經一代不如一代，但回首40年前，即使陳水扁也選不上台南縣長，如今卻是國民黨候選人落後民進黨這麼多，「台南市長這一局，2026還是民進黨的」。