初選大勝！蔡易餘喊團結嘉義隊 盼黃榮利能放下成見

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，由民進黨立委蔡易餘勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長。蔡易餘表示，初選已經落幕，他正式肩負起這份責任，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量穩健前行，一起為嘉義打拚、推動屬於嘉義的黃金十年。

蔡易餘表示，首先要由衷感謝來自18鄉鎮的每一位鄉親朋友，在這段初選過程中給他的支持與鼓勵，大家的託付他會牢牢放在心上，也會化為持續為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

蔡易餘說，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘呼籲，期盼初選對手黃榮利能放下成見，黃從政歷程中，嘉義前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘指出，這段時間大家都看得見嘉義縣長翁章梁過去7年來的施政成果，不僅方向清楚、步伐穩健，也建立起良好的府會合作基礎，讓嘉義能一步一步穩定向前，未來他會接棒努力，為嘉義打拼。