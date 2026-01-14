竹縣長藍營今再度協調 陳見賢獲民眾擁抱打氣、徐欣瑩揮手致意

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩隨後抵達黨部，神采奕奕向在場人士揮手致意。記者郭政芬／攝影
下屆新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩兩人今早11點再度在新竹縣黨部協調，黨內期盼能盡早整合出單一人選代表國民黨參選，目前仍在溝通協調中。

今天協調會在新竹縣黨部舉行，由縣長楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華共同主持，縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等人也與會。與會人士一致希望黨內能推出一位整合人選，避免國民黨在新竹縣選戰中出現分裂局面。

媒體會前詢問李乾龍、李哲華，是否期盼今天能有具體結論、是否討論民調等初選方式，兩人僅簡短回應「希望能有好的結果」。李哲華表示，此次會議以協調為主，目標是整合成一位參選人，仍須視雙方是否能達成共識，相關討論需要一些時間。

據了解，陳見賢與徐欣瑩皆曾表達參選到底的意願，對初選機制則持不同看法。徐欣瑩主張以全民調決定人選；陳見賢則認為應採綜合評估方式，例如民調占6成、黨員投票占3成。外界研判，今天除持續協調整合單一人選外，初選機制也將是凝聚共識的重點之一。

陳見賢今天進入新竹縣黨部時，有民眾主動上前擁抱、加油打氣，他也開心比出「讚」手勢回應支持；徐欣瑩隨後抵達黨部，神采奕奕向在場人士揮手致意，並高喊「大家辛苦了」。

陳見賢今天進入新竹縣黨部時，有黨員主動上前擁抱、加油打氣，他也開心比出「讚」手勢回應支持。記者郭政芬／攝影
今天協調會在新竹縣黨部舉行，由縣長楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華共同主持。記者郭政芬／攝影
前縣長邱鏡淳今天也到縣黨部參與協調會議。記者郭政芬／攝影
黨內期盼能盡早整合出單一人選代表國民黨參選，接棒新竹縣長楊文科，目前仍在溝通協調中。記者郭政芬／攝影
縣議長張鎮榮今天也到場參與協調。記者郭政芬／攝影
新竹 陳見賢 國民黨

