台南初選民調今晚登場 賴瑞隆二度挺林俊憲送「黃色小鴨」助勝選

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆（左）今天兩度到台南拉抬林俊憲，並贈送「黃色小鴨」幸運物，林俊憲回贈小豬撲滿。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長初選民調今晚登場，立委林俊憲及陳亭妃對決激烈，在民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆昨天傍晚馬上到台南陪同林俊憲，今天上午二度到台南陪林俊憲掃街，同時致贈「黃色小鴨」幸運物，強調台南今天晚上民調非常重要，要決定未來台南市長人選。

陳亭妃陣營今天上午由有「扶龍王」之稱的立委王世堅再度陪同陳亭妃掃街拜票。林俊憲則有賴瑞隆二度到台南，林俊憲說，賴瑞隆昨天陪同車隊掃街還有一半未完成，今天一早再來陪他掃另一半，兩人今天也互贈幸運物，未來一定會雙雙當選，會做最好的合作，最密切的跨境城市治理，台南和高雄一定會越來越好。

賴瑞隆說，林俊憲是最好的台南市長的人選，有豐富的經驗，一定要讓在民調出線帶領大台南前進發展。他帶來2013年在高雄舉辦的「黃色小鴨」活動，帶給他很大的成長和幸運，因此贈送黃色小鴨給林俊憲，希望讓他在今天晚上的民調可以過關，並強調「2026南高連線、幸福實憲」，台南和高雄會越來越來更好。

今天兩人也互贈小禮物，林俊憲回贈「小豬撲滿」，這是他2011年擔任蔡英文競選總統發言人時發起的三隻小豬的活動，預祝他和賴瑞隆未來選舉都能順利圓滿。感謝賴瑞隆今天來分享初選的經驗，在民調之前再來緊急呼籲，他的經驗來看每一通電話都很重要，就差你這一票，懇請大家在家裡守電話唯一支持林俊憲。

在民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆（左）今天兩度到台南陪同林俊憲掃街，呼籲今天晚上要留在家裡接電話。記者吳淑玲／攝影
