民進黨台南市長初選民調今晚登場 陳亭妃對決林俊憲

民進黨高雄市長初選結果出爐，新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為百分之五十五點九九，和第二名邱議瑩的百分之五十五點卅八，差距不到一個百分點，賴將取得2026年高雄市長選舉參選資格。不過，雖然高雄長期由民進黨執政，市長陳其邁施政滿意度也維持高檔，但資深媒體人樊啓明昨(13)日透過臉書指出，這場初選結果仍讓民進黨後續選情浮現不小隱憂。

2026-01-14 10:22