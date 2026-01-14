民進黨台南市長初選民調今晚登場 陳亭妃對決林俊憲

快訊

中央社／ 台北14日電

民進黨啟動2026年台南市、高雄市嘉義縣長黨內提名初選民調。繼完成高雄市及嘉義縣民調後，台南市今天晚間進行民調由立委陳亭妃、林俊憲對決，民調結果最快明天揭曉。

民進黨2026年縣市長選舉共有台南市、高雄市及嘉義縣3縣市為「初選區」，由民調決勝負。繼12日晚間執行高雄市、13日晚間執行嘉義縣後，今天晚間執行民調的選區為台南市，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。

根據民進黨民調辦法，今天晚間6時至10時30分將由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果。

待台南市、高雄市、嘉義縣3縣市初選民調全數完成後，民進黨規劃於1月21日召開中執會，正式公告提名名單。

