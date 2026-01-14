初選民調差距接近引揣測 邱議瑩：不需要陰謀論

民進黨高雄市長初選民調出爐，立委賴瑞隆勝出，因民調各組數據差距接近，引發外界揣測，甚至爆出「小賴」出線是為貫徹「大賴」意志的聲音，掀起漣漪，對此，邱議瑩今天回應，比賽已經結束了，各式各樣的陰謀論「我覺得不需要」，既然參與初選，就會遵守遊戲規則，現在最重要的是守護高雄、團結對外。

賴瑞隆僅以0.6小贏邱議瑩，邱議瑩表示，外界所稱民調僅差20通電話，是大家自行計算的結果，她不願再多做解讀，她強調，現在這個時間點，是一起對外作戰的時候。

選結束後，邱議瑩今天展開謝票行程，上午前往前鎮、鳳山，下午則到三民、左營，向支持者表達感謝，她說，希望利用時間向大家說聲謝謝，「謝謝大家一路相伴，謝謝大家的支持」，並指出未來仍有更重要的工作，就是繼續團結高雄，繼續為高雄努力、為高雄打拚，期盼高雄能夠越來越好。

至於接下來的規畫，邱議瑩笑說，「我只想好好的先睡它個幾天幾夜吧」，立法院會期尚未結束，仍須回到立法院持續推動相關工作，短期內將回歸立委本務。

邱議瑩也透露，市長陳其邁昨天致電關心、替她加油，她對此表達感謝，並表示黨內兄弟姊妹的關心與鼓勵，都會放在心裡，未來還是持續打拚，也特別感謝立委黃捷這段期間一路陪伴掃街拜票，風吹日曬雨淋相挺。

談到未來民進黨提名人賴瑞隆與國民黨高雄市長參選人柯志恩的對戰，邱議瑩指出，關鍵在於團結的民進黨，對抗對高雄沒有感情、沒有願景的國民黨，她認為，高雄近年執政成果已帶給市民信心與光榮感，接下來最重要的是延續這份光榮感，籲市民持續支持民進黨。

陪同受訪的黃捷表示，對邱議瑩充滿敬佩，這段陪伴的過程中看見她堅韌與勇敢，即使面對挫折與挑戰，仍以正面態度應對，民調結果出爐，邱議瑩第一時間就強調要振作、團結、守護高雄，展現成熟風範，也體現民進黨重視民主精神的核心價值。

黃捷說，接下來必須以最快速度完成整合，全力迎戰柯志恩，更重要是，陳其邁市府留下這麼高滿意度的施政成果，一定要延續下去。