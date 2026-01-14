國民黨下屆台中市長人選協調 江啟臣：收到協調通知 連民眾黨都很急

針對國民黨由誰出戰下屆台中市長，民眾黨台中市黨部主委陳清龍昨天表示，若國民黨遲遲喬不定，16日才要協調不見得有結果，基於不讓民進黨獲利，民眾黨中央也有可能徵召適合人選，甚至是前黨主席柯文哲。對此，有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣上午說，可見連過去以來合作的對象民眾黨也很著急，對於一個對能夠在台中市長勝選的藍營人選是非常重要的，也希望民眾黨這邊能夠繼續秉持著跟國民黨合作的基調，在今年年底的選舉能夠藍白合作，繼續贏得台中市長的選舉。

江啟臣上午由立委顏寬恒、市議員吳瓊華及在地里長們陪同到烏日市場發春聯，並向大家拜早年，並在出發前受訪做以上表示。對於是否已敲定和立委楊瓊瓔協調一事，他說，已收到通知，確定16日要見面協商，時間和地點都有了，一切由黨中央對外說明。

對於民眾黨台中市議員江和樹昨天說民眾黨中央內部民調傾向支持他，江啟臣說謝謝，一定會爭取各黨各派的支持，尤其民眾黨在中央、國會都有一起合作，在地方過去的選舉包括總統和立委選舉，尤其是地方的議員選舉和上一次市長的選舉，台中就是藍白示範區，也當然希望延續這種合作的情況，以及未來有更多、更好的合作。能夠得到各黨各的支持是他的目標，也會努力來爭取。