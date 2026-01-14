稱「不讓蔣萬安獨占鰲頭」高嘉瑜曝1影片 網敲碗選市長？

2026選戰倒數不到一年，先前表態「2026不缺席」的民進黨前立委高嘉瑜將回鍋選議員，高昨在臉書貼出之前到花市幫攤商簽名影片，驚覺自己2年多前簽名已經褪色，直呼「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭。」似乎也在暗示目前黨內還找不到人戰蔣萬安的困境。

高嘉瑜近期動作頻頻，勤在港湖地方掃街拜票。高嘉瑜昨晚在臉書貼出她到台北花市掃街影片，影片中，高嘉瑜看到自己2023年幫攤商在白板上簽的名早已褪色，不過一旁的蔣萬安簽名卻清晰可見，直呼「不能輸給蔣萬安，至少簽名不能輸！」

果然高嘉瑜「輸人不輸陣」，立馬再簽一個跟蔣萬安一樣高、一樣大的名，還說不能讓蔣萬安獨佔鰲頭，引發網友則在留言區敲碗「選北市長？」

影片中攤商還馬上拿出馬克筆，讓高嘉瑜補簽，高嘉瑜還一度笑稱簽哪裡？作勢要蓋住蔣萬安簽名？最後高嘉瑜將名字重簽在蔣萬安旁邊，依舊輸人不輸陣，刻意簽得跟蔣萬安一樣高、一樣大。底下網友狂按讚說，「至少氣勢也不能輸給他！」敲碗說「怎麼不參選北市長？」