賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

聯合新聞網／ 綜合報導
賴瑞隆（左）贏得民進黨高雄市長初選，將取得2026年高雄市長選舉參選資格。樊啓明表示，陳其邁（右）團隊接下來會願意為賴瑞隆「賣命到什麼程度，是個問號。」 圖擷自賴瑞隆臉書
民進黨高雄市長初選結果出爐，新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為55.99%，和第二名邱議瑩的55.38%，差距不到一個百分點，賴將取得2026年高雄市長選舉參選資格。不過，雖然高雄長期由民進黨執政，市長陳其邁施政滿意度也維持高檔，資深媒體人樊啓明昨(13)日透過臉書指出，這場初選結果仍讓民進黨後續選情浮現不小隱憂。

樊啓明分析，賴瑞隆的個人仇恨值不高，但也被認為缺乏鮮明人設與話題紅利，選戰動能相對仰賴黨內整體資源拉抬。對比初選期間，邱議瑩陣營身旁不乏前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等黨內重量級人物站台，賴瑞隆可見的主要支撐力量則是賴清德總統。面對2026年可能出現的逆風局勢，這樣的組合究竟是加分還是扣分，仍有待觀察。

樊啓明認為，未來陳其邁在賴瑞隆的選戰中扮演何種角色，也成為黨內的選戰觀察重點。他分析，選戰期間高雄市府與市長陳其邁，被外界解讀為較明顯支持邱議瑩，期盼延續好不容易建立的「邁團隊」施政路線。隨著賴瑞隆出線，未來是否回歸過去的「菊系」脈絡，以及目前仍掌握行政資源的陳其邁團隊，接下來會願意為賴瑞隆「賣命到什麼程度，這是個問號」。

不過，賴瑞隆勝出也被視為民進黨的一項潛在利多。樊啓明指出，對於在高雄選情中同樣具有關鍵影響力的立委林岱樺而言，只要最終候選人不是邱議瑩，其他人選相對較容易接受，有助於降低派系間的對立張力。

樊啓明說，過往民進黨在南台灣選戰，往往呈現「初選結束、迅速整合」、「頭過身就過」的操作模式，但此次賴瑞隆與邱議瑩之爭，不僅勝負差距不大，這一仗也被形容為「贏得不輕鬆、更不漂亮」，顯示黨內整合的裂痕恐比想像中更深。

