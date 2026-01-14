府城「妃憲內戰」 勝負明天分曉

民進黨高雄市長初選落幕後，昨晚已完成嘉義縣長初選民調，預計今天揭曉；眾所矚目的綠營府城內戰「妃憲之爭」則在今天晚上進行民調，勝負明早分曉。

陳亭妃與林俊憲昨把握最後一天衝刺時間。林俊憲祭出「南高新潮流連線」，邀請剛在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆一起車掃；陳亭妃則主打「女力市長，鐵馬精神」，強調資源不若對手多，靠的是一步一腳印，和市民零距離。

民進黨昨晚進行嘉義縣長民調，由立委蔡易餘對決縣議員黃榮利，結果今天上午揭曉。兩人昨掃街衝刺，蔡易餘表示，嘉縣已邁入關鍵轉型期，將延續縣長翁章梁奠定的基礎，打造「嘉義黃金十年」；黃榮利說，自己擁有四十年行政經驗，最懂基層需求，將持續為嘉義縣打造更宜居、更有希望的環境。

台南部分，林俊憲昨和賴瑞隆合體，並宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。林俊憲表示，這象徵南台灣未來治理願景的攜手合作，雙方將持續深化既有的「南方治理平台」合作機制。

陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動，歷經十一天、踏遍大台南卅七個行政區，騎乘超過五一○公里。她說，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。她強調，自己的座右銘是「永遠和自己在比賽」，未來要和台南市民一起找回台南的光榮感，喊話讓台南「誕生第一位女性市長」，寫下歷史新頁。