快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

府城「妃憲內戰」 勝負明天分曉

聯合報／ 記者蔡晉宇吳淑玲萬于甄李宗祐林伯驊／連線報導

民進黨高雄市長初選落幕後，昨晚已完成嘉義縣長初選民調，預計今天揭曉；眾所矚目的綠營府城內戰「妃憲之爭」則在今天晚上進行民調，勝負明早分曉。

陳亭妃與林俊憲昨把握最後一天衝刺時間。林俊憲祭出「南高新潮流連線」，邀請剛在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆一起車掃；陳亭妃則主打「女力市長，鐵馬精神」，強調資源不若對手多，靠的是一步一腳印，和市民零距離。

民進黨昨晚進行嘉義縣長民調，由立委蔡易餘對決縣議員黃榮利，結果今天上午揭曉。兩人昨掃街衝刺，蔡易餘表示，嘉縣已邁入關鍵轉型期，將延續縣長翁章梁奠定的基礎，打造「嘉義黃金十年」；黃榮利說，自己擁有四十年行政經驗，最懂基層需求，將持續為嘉義縣打造更宜居、更有希望的環境。

台南部分，林俊憲昨和賴瑞隆合體，並宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。林俊憲表示，這象徵南台灣未來治理願景的攜手合作，雙方將持續深化既有的「南方治理平台」合作機制。

陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動，歷經十一天、踏遍大台南卅七個行政區，騎乘超過五一○公里。她說，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。她強調，自己的座右銘是「永遠和自己在比賽」，未來要和台南市民一起找回台南的光榮感，喊話讓台南「誕生第一位女性市長」，寫下歷史新頁。

台南 陳亭妃

延伸閱讀

柯志恩指高雄市長決戰新潮流…賴瑞隆反應曝光！合體林俊憲喊話「團結」

綠營南台灣選情受矚！學者認賴瑞隆出線「符合預期」 若憲贏妃恐陷爭議

影／力挺林俊憲！盼高雄、台南緊密合作 賴瑞隆：最好的台南市長人選

賴瑞隆出線！藍營基層吐心聲：至少不必對戰邱背後的市府團隊

相關新聞

賴瑞隆出線！藍營基層吐心聲：至少不必對戰邱背後的市府團隊

立委賴瑞隆擊敗同黨對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，將代表民進黨參選2026高雄市長，在結果出爐後，綠營支持者肯定3落選人皆保...

賴瑞隆靠黨部民調險勝？粉專酸：是否貫徹「德意志」邱議瑩最明白

民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，立委賴瑞隆出線，將代表民進黨參選高雄市長。不過有眼尖的網友發現，在3家民調機構...

曾主張高雄大巨蛋、邀泰勒絲開唱 賴瑞隆將參選高雄市長2政見受矚

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，立委賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長。初選競選期間，賴瑞隆提出興建高雄大巨蛋構想，...

賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以極小差距脫穎而出，擊退邱議瑩、林岱樺、許智傑3名黨內對手，2026年高雄市長選戰，將對上國民黨立委柯志恩。根據...

影／力挺林俊憲！盼高雄、台南緊密合作 賴瑞隆：最好的台南市長人選

在民進黨高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆今天下午5時赴台南，為爭取台南市長初選林俊憲加油打氣，並陪同林俊憲車隊掃街，強調林俊...

綠高雄賴瑞隆勝出 柯志恩：對決新潮流

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等四位參選人在對比式民調中都勝過國民黨假想敵國民黨立委柯志...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。