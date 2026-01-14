聽新聞
新北市長藍白合 藍營內部協商優先 2月15日前敲定

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正周嘉茹林媛玲／連線報導
行動治理一向是新北市長侯友宜（前）得分項目，副市長劉和然昨天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者林媛玲／攝影
行動治理一向是新北市長侯友宜（前）得分項目，副市長劉和然昨天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者林媛玲／攝影

藍軍新北市長人選遲未定案，面對民進黨、民眾黨步步進逼，國民黨市黨部主委黃志雄透露遊戲規則以協調優先，必要時才做民調，2月15日為最後期限，將敲定藍營人選，再與民眾黨討論合作模式。國民黨祕書長李乾龍也證實近期將與市長侯友宜碰面商討，加速新北選戰節奏。

國民黨主席鄭麗文昨赴大溪頭寮謁陵，她表示，黨內提名作業順利進行，也循序漸進推動藍白合作，整體發展樂觀。

鄭麗文說，藍白新北市長人選可望透過內部協調產生若順利，希望在農曆年前完成提名作業，會持續與民眾黨主席黃國昌討論。

「一定是先完成國民黨提名。」鄭麗文說，民眾黨也在部分縣市先完成提名，雙方確定部分縣市兩黨都有提名的人選後，就會啟動兩黨協商協調機制，最後透過機制或公開以類似初選機制或民調等，完成藍白合作共推人選。

新北市長侯友宜新年度再推行動治理，副市長劉和然昨循例陪同，與里長熱絡寒暄，對黨外民進黨市長參選人蘇巧慧和黃國昌步步進逼；黨內對手李四川又有處理輝達落腳、免費營養午餐等受矚目政績，地方人士認為劉想爭取市長參賽權雖具執政優勢，但仍缺乏大舞台，識別度須加強。

地方人士說，侯友宜未擔任新北副市長之前即具全國知名度，前市長朱立倫又提供舞台讓侯有所表現，即使如此，侯有時仍綁手綁腳。如今在侯友宜強勢領導下，劉和然與侯友宜默契雖沒話說，卻被侯的政治明星光環遮蓋，較難施展。

如今侯友宜雖「賦予重任」給劉和然新北大巨蛋選址評估等議題，時間上稍嫌緊湊。

侯友宜 藍白合 鄭麗文 劉和然 黃國昌 蘇巧慧 朱立倫 李乾龍 黃志雄 李四川

