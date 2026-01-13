賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1個百分點勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以極小差距脫穎而出，擊退邱議瑩、林岱樺、許智傑3名黨內對手，2026年高雄市長選戰，將對上國民黨立委柯志恩。根據綠營民調，賴瑞隆對上柯志恩將大贏超過35個百分點，但前立委蔡正元指出綠營潛在「無法避免的隱憂」，點名賴清德總統、高雄市長陳其邁必須想辦法解決。

根據民進黨高雄市長初選民調，賴瑞隆對比國民黨假想敵柯志恩民調平均成績為55.9995%比24.8%，大贏超過35個百分點。對此，蔡正元在《大新聞大爆卦》指出，綠營推派賴瑞隆參選高雄市長，雖然檯面上一片祥和，但檯面下的矛盾無法避免，「哪一天會出狀況你都不知道」，蔡認為綠營檯面下的矛盾，是賴總統與陳其邁必須花時間、想辦法解決的問題。

雖然綠營黨內民調柯志恩落後賴瑞隆逾35個百分點，但蔡正元提到當初韓國瑜遭罷免的事件已過，接著蔡分析國民黨在高雄的基本盤，預估柯志恩的選票應該是4成起跳，甚至有機會和賴瑞隆打成五五波。

此外，當主持人問及2026的高雄市長選戰結果是否會影響2028總統大選，蔡正元直言若柯志恩能夠登上高雄市長寶座，不僅是國民黨的一大功臣，更可能會動搖陳其邁未來的從政之路。

賴瑞隆 柯志恩 蔡正元 國民黨 民進黨 陳其邁 賴清德

