曾主張高雄大巨蛋、邀泰勒絲開唱 賴瑞隆將參選高雄市長2政見受矚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆在黨內初選之中勝出，他所主張的興建高雄大巨蛋及邀請泰勒絲來高雄開唱這兩項政見受市民關注。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，立委賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長。初選競選期間，賴瑞隆提出興建高雄大巨蛋構想，另主張若當選市長將全力邀請美國樂壇天后泰勒絲來高雄開唱，初選結果出爐後，不少網友質問「泰勒絲會不會來？」、「大巨蛋會不會蓋？」

賴瑞隆在初選期間提出「大亞灣計畫」，延續演唱會經濟，主張將205兵工廠遷移後的閒置用地改建為高雄大巨蛋及大型森林公園。

賴瑞隆另主張成立育兒基金，廣設親子特色公園。生育津貼從3萬元加碼至5萬元、育兒津貼由每月提升至7千至1萬元；敬老卡點數從每年1200點提升至1萬5000點，並擴大使用範圍。

賴瑞隆曾在陳菊執政時期擔任高雄市府新聞局長及海洋局長，推動五月天演唱會及黃色小鴨展覽，他曾在受訪時透露，若能當選高雄市長，他將會全力以赴，邀請泰勒絲來高雄演唱。初選結果出爐後，網友紛留言表達祝福，也有人留言提醒「記得泰勒絲蛤！」及「大巨蛋蓋起來」。

