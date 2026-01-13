曾主張高雄大巨蛋、邀泰勒絲開唱 賴瑞隆將參選高雄市長2政見受矚

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，立委賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長。初選競選期間，賴瑞隆提出興建高雄大巨蛋構想，另主張若當選市長將全力邀請美國樂壇天后泰勒絲來高雄開唱，初選結果出爐後，不少網友質問「泰勒絲會不會來？」、「大巨蛋會不會蓋？」

賴瑞隆在初選期間提出「大亞灣計畫」，延續演唱會經濟，主張將205兵工廠遷移後的閒置用地改建為高雄大巨蛋及大型森林公園。

賴瑞隆另主張成立育兒基金，廣設親子特色公園。生育津貼從3萬元加碼至5萬元、育兒津貼由每月提升至7千至1萬元；敬老卡點數從每年1200點提升至1萬5000點，並擴大使用範圍。

賴瑞隆曾在陳菊執政時期擔任高雄市府新聞局長及海洋局長，推動五月天演唱會及黃色小鴨展覽，他曾在受訪時透露，若能當選高雄市長，他將會全力以赴，邀請泰勒絲來高雄演唱。初選結果出爐後，網友紛留言表達祝福，也有人留言提醒「記得泰勒絲蛤！」及「大巨蛋蓋起來」。