「藍白合」宜蘭有機會贏 陳琬惠：宜蘭6成鄉親對賴執政不滿意

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雖然國民黨中央澄清絕無宜蘭縣長參選人「3條件」，但陳琬惠今天表示，認同這3條件，其實都是必要條件；她更強調，宜蘭有6成鄉親對總統賴清德執政非常不滿意，「藍白合」就有機會贏得縣長選舉。記者戴永華／攝影
雖然國民黨中央澄清絕無宜蘭縣長參選人「3條件」，但陳琬惠今天表示，認同這3條件，其實都是必要條件；她更強調，宜蘭有6成鄉親對總統賴清德執政非常不滿意，「藍白合」就有機會贏得縣長選舉。記者戴永華／攝影

相較於民進黨去年10月提名林國漳律師參選宜蘭縣長，國民黨至今人選未定，「藍白合」進度顯得落後？柯文哲今受訪表示，藍白合交由2位黨主席協調；民眾黨參選人陳琬惠說，宜蘭有6成鄉親對總統賴清德執政非常不滿意，藍白合就有機會贏得縣長選舉。

針對日前外傳國民黨主席鄭麗文曾經提及，國民黨宜蘭縣長人選必須具備3條件，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。

雖然國民黨中央澄清絕無「條件說」，但陳琬惠今天表示，認同這3條件，其實都是必要條件，就像是民進黨的林國漳會把「正派」掛在嘴上，所以針對要能夠對抗司法攻擊的這件事，也是蠻基本的，那當然就更不用講勝選與藍白合的條件了。

陳琬惠說，為了能夠拿下宜蘭這一局，「藍白合」是主要的方向，藍白兩黨已經成立小組對接討論，雙方合作進程交給黨主席決定。

陳琬惠強調，宜蘭這個地方其實非常明顯，大約有6成左右的民眾對於賴清德所執政的這個政府是非常非常不滿意，「藍白合」就有機會贏得宜蘭縣長選舉，她既已獲得民眾黨提名，目前就是努力往前衝。

藍白合 宜蘭 陳琬惠 國民黨

