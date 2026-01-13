柯志恩指高雄市長決戰新潮流…賴瑞隆反應曝光！合體林俊憲喊話「團結」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆下午到台南市拉抬林俊憲的選情。記者吳淑玲／攝影

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，立委賴瑞隆在激烈的競爭中脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對手國民黨立委柯志恩指是「對抗新潮流」，賴瑞隆下午在台南受訪時表示，沒正面回應，強調今天到台南最重要的目的只有一個，就是為林俊憲助選，全力支持林俊憲，接棒市政、守住台南、讓城市更好。

林俊憲則說，高雄市長初選結果出爐後，高雄其他三位同志第一時間就公開表態支持賴瑞隆，展現「高雄隊」的團結；而今天在台南，也同樣展現「團結的台南隊」。

林俊憲指出，包括多位立委賴惠員、郭國文和林宜瑾，以及20多位民進黨台南市黨團的議員，在副議長林志展帶領下齊聚現場，象徵台南隊已整隊完成，準備迎接2026年大選。他直言，只有團結的民進黨，才能打贏接下來的選戰。

林俊憲也表示，會爭取在明天的民調出線，贏得初選提名，未來選戰過程中，將持續擴大團結的台南，未來在選戰過程中甚至會進行多項的彼此的密切的合作，感謝台南隊夥伴、戰友力挺。

高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆下午到台南市拉抬林俊憲的選情。記者吳淑玲／攝影

台南 林俊憲 民進黨 賴瑞隆

