影／力挺林俊憲！盼高雄、台南緊密合作 賴瑞隆：最好的台南市長人選

在民進黨高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆今天下午5時赴台南，為爭取台南市長初選林俊憲加油打氣，並陪同林俊憲車隊掃街，強調林俊憲是他心目中最優秀、最理想的台南市長人選。林俊憲也表示，相信賴瑞隆擔任高雄市長、自己擔任台南市長，兩市合作會更加順暢，帶動南台灣整體發展。

賴瑞隆表示，林俊憲是他多年立法院並肩作戰的好兄弟，也是他非常欣賞很優秀的人才，不論在台南願景、公共事務或正義議題上，都能感受到他的用心與努力，是非常敬重的夥伴。

賴瑞隆指出，林俊憲是他心目中最優秀、最理想的台南市長人選。他回憶自己在高雄市政服務期間，曾看到好的市長對台南的重要性，賴清德市長對台南快速發展的重要影響，林俊憲是他認為好市長的人選，期盼未來台南和高雄一起努力能力。

賴瑞隆說，過去南北落差很大，近幾年台南和高雄進步很快，希望下一棒由林俊憲接棒，未來他期待高雄與台南能更加緊密合作，促進南台灣產業、交通及整體發展，讓南台灣更繁榮更進步更發。

賴瑞隆也陪同林俊憲車隊掃街，向台南市民請託支持。賴瑞隆強調，明天的市長初選民調順利過關，讓台南未來發展至關重要，他呼籲市民支持林俊憲，讓台南更好，南台灣更好。

林俊憲說，感謝高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆立刻飛奔到台南為他加油打氣，賴瑞隆通過初選後立即送來溫暖與力量，他對此深表感謝。

林俊憲指出，過去在立法院與賴瑞隆開過幾次記者會，討論過城市跨域治理，尤其台南與高雄往來密切，北高雄和南台南就是同一生活圈，未來不論在環境保護、交通規畫、產業發業及未來國家大南方整體科技S廊帶策略上，台南與高雄必須更緊密合作。

只有他和賴瑞隆合作，第一兩人彼此都懂得國家整體未來的科技戰略計畫，兩人在公私情誼都非常要好，相信賴瑞隆擔任高雄市長、自己擔任台南市長，兩市往來合作會更加順暢更有效率。

林俊憲強調，台南與高雄是一水相隔的兄弟城市，在環境保護、經濟發展、交通議題、防疫救災上，都需要跨境合作治理。未來若能通過初選與大選的考驗，將維持既有「南方治理平台」機制，為台南與高雄共457萬人，推動進步政策。