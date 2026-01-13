綠營南台灣選情受矚！學者認賴瑞隆出線「符合預期」 若憲贏妃恐陷爭議

「若綠委林俊憲初選贏陳亭妃，台南初選可能會有很大爭議！」學者廖達琪13日針對民進黨南部縣市初選受訪時分析，高雄由綠委賴瑞隆出線符合過去民調經驗，各參選人也已接受結果，市長陳其邁未來若要高升，選舉也要出份力，高雄分裂機會不大。但台南陳亭妃民調較高，林俊憲卻獲得黨中央較多支持，屆時結果與民調趨勢不符，恐有不小爭議。

民進黨12到14日進行高雄、嘉義縣與台南的黨內初選，其中台南與高雄的選情格外受到關注。高雄市長12日結果出爐，由立委賴瑞隆獲勝，台南則由民進黨立委陳亭妃與林俊憲相爭。由於先前曾傳出許多初選奧步，例如假民調、電話佔線、干擾式語音等，讓輿論有民進黨初選恐不公平、偏好特定人選的疑慮。

其它未反對 分裂機率小

對此，中山政研所榮譽退休教授廖達琪受訪時指出，高雄市長的初選結果是由賴瑞隆勝出，其實並不意外，因為他原來在其它民調的綜合評比上，都是比較有機會勝出的人選，初選結果也與大家認知結果符合，她認為不容易引起另外三位的反對，連僅輸0.6%的邱議瑩、態度最堅定的林岱樺都接受結果，「很難說初選不公正」。

針對初選民調可能有奧步、動手腳等狀況，廖達琪指出，在初選過程中可能會有一些雜音或干擾，但高雄此次初選結果沒有推翻既有的認知，因此初選的波折不會太影響其正當性，檯面上所有候選人都接受結果，但私底下如何整合就是民進黨內部要擔心的事情。

賴柯誰勝還不確定

廖達琪分析，此次初選中，現任市長陳其邁、湧言會與蘇系支持邱議瑩，賴瑞隆屬於新潮流，未來要怎麼整合、是否會因為內部整合不成，就會輸給國民黨的候選人柯志恩還很難說，也要看柯的狀況。不過畢竟陳其邁對上韓國瑜那次（2018年），就是民進黨派系動員不利導致敗選，因此高雄分裂，或是有人脫黨的機會應該不高。

此外，廖達琪提到，陳其邁在卸任市長後，若要在政治上有進一步的提升，在這次2026年的市長選戰操盤上也不能大意。

台南落差大待觀察

至於台南的狀況，廖達琪表示可能會比較複雜，因為之前的民調大多顯示民進黨立委陳亭妃的支持度較高，但同黨立委林俊憲獲得黨中央比較多支持與資源，民進黨大多在初選結果出爐後都可以團結，但若出現林俊憲贏過陳亭妃的狀況，可能就會產生比較大的爭議，後續要完全整合也會比較困難。

