快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

【即時短評】長期在侯友宜背後 劉和然想當主角要先強化主體性

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
行動治理一向是侯友宜施政得分項目，副市長劉和然今天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者潘俊宏／攝影
行動治理一向是侯友宜施政得分項目，副市長劉和然今天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜8年任期最後一次行動治理開跑，首場今下午在永和區登場，行動治理一向是侯施政得分項目，副市長劉和然循例陪在侯身旁爭取曝光，與里長熱絡寒暄，劉有意接棒爭取2026參賽權，侯試圖將能量移轉給副手，但識別度、基層聲望仍是劉的硬傷。

在藍軍即將選出最強人選關鍵時刻，劉必須展現戰鬥力及主體性，證明自己有從第一男配角晉升為男主角條件，才有可能脫穎而出。

新北市總預算上周五剛在議會過關，侯友宜馬不停蹄展開新年度行動治理，第一場安排在永和，接著會安排到其他行政區，預計農曆年前走完三分之一，過年後繼續下半回合，29個行政區會走過一輪。

也許因為這是8年任期最後一次行動治理座談，侯友宜語多感性，他說「現場三分之二里長和他並肩作戰16年」，還強調「就是要聽基層聲音，做才是最重要的」。

從鐵腕警長到平民市長，侯友宜以非典型政治人物之姿，在地方自治史上留下鮮明印記。務實、不追求華麗包裝的治理風格，深獲市民認同。

新北幅員廣，有都會、有鄉間，要治理400萬人口的全國最大市，考驗巨大。劉和然想循當年侯友宜模式，從副市長更上一層樓，前提是「時」、「勢」要能助一臂之力。

回顧當年侯友宜2010年任新北副市長後，掃蕩非法場所的鐵腕形象深植人心，台北市副市長李四川最近在輝達案、營養午餐事件也有加深民眾好感度。

劉和然與侯友宜默契沒話說，許多人對劉和然直覺印象是「侯友宜重要左右手」，劉長期在侯友宜這個主角背後，缺乏主體性，侯友宜也試圖為劉和然助攻，將新北大巨蛋選址評估議題交給劉當召集人，強化「賦予重任」機會與舞台，也增加媒體曝光與話語權，劉近期在財劃法、營養午餐等事件與綠營蘇巧慧捉對廝殺，展現論述力。

穩健、務實，是侯友宜與劉和然共同特質，如何凸顯識別度、主體性是劉和然要努力補強的弱強，侯友宜能量還是能拉抬劉和然聲勢，關鍵還是劉和然的產品力要先強化。

行動治理一向是侯友宜施政得分項目，副市長劉和然今天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者林媛玲／攝影
行動治理一向是侯友宜施政得分項目，副市長劉和然今天循例陪在侯身旁，與里長熱絡寒暄。記者林媛玲／攝影

侯友宜 劉和然 新北

延伸閱讀

影／任內最後一場巡迴行動治理 侯友宜細數任內建設政績

8年市長任期…侯友宜行動治理最終章 感性提及「那些沒做完的」

總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

新北捷運警察隊今成立揭牌 侯友宜盼警秒秒必爭嚇阻犯罪降低傷害

相關新聞

尚未定案…國民黨新北市人選展開徵詢！「協調優先」2月15日前敲定

國民黨新北市長人選尚未定案，支持者焦慮，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前已召開徵選會議，會在1月底前完成，協調優先，...

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆出線！藍營基層吐心聲：至少不必對戰邱背後的市府團隊

立委賴瑞隆擊敗同黨對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，將代表民進黨參選2026高雄市長，在結果出爐後，綠營支持者肯定3落選人皆保...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

賴瑞隆靠黨部民調險勝？粉專酸：是否貫徹「德意志」邱議瑩最明白

民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，立委賴瑞隆出線，將代表民進黨參選高雄市長。不過有眼尖的網友發現，在3家民調機構...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 李明璇1點提醒柯志恩：他是高雄基層最怕的人

民進黨高雄市長初選結果今揭曉，由立委賴瑞隆勝出，昔日同競選立委的國民黨北市議員參選人李明璇，今在臉書上提醒國民黨高雄市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。