【即時短評】長期在侯友宜背後 劉和然想當主角要先強化主體性

新北市長侯友宜8年任期最後一次行動治理開跑，首場今下午在永和區登場，行動治理一向是侯施政得分項目，副市長劉和然循例陪在侯身旁爭取曝光，與里長熱絡寒暄，劉有意接棒爭取2026參賽權，侯試圖將能量移轉給副手，但識別度、基層聲望仍是劉的硬傷。

在藍軍即將選出最強人選關鍵時刻，劉必須展現戰鬥力及主體性，證明自己有從第一男配角晉升為男主角條件，才有可能脫穎而出。

新北市總預算上周五剛在議會過關，侯友宜馬不停蹄展開新年度行動治理，第一場安排在永和，接著會安排到其他行政區，預計農曆年前走完三分之一，過年後繼續下半回合，29個行政區會走過一輪。

也許因為這是8年任期最後一次行動治理座談，侯友宜語多感性，他說「現場三分之二里長和他並肩作戰16年」，還強調「就是要聽基層聲音，做才是最重要的」。

從鐵腕警長到平民市長，侯友宜以非典型政治人物之姿，在地方自治史上留下鮮明印記。務實、不追求華麗包裝的治理風格，深獲市民認同。

新北幅員廣，有都會、有鄉間，要治理400萬人口的全國最大市，考驗巨大。劉和然想循當年侯友宜模式，從副市長更上一層樓，前提是「時」、「勢」要能助一臂之力。

回顧當年侯友宜2010年任新北副市長後，掃蕩非法場所的鐵腕形象深植人心，台北市副市長李四川最近在輝達案、營養午餐事件也有加深民眾好感度。

劉和然與侯友宜默契沒話說，許多人對劉和然直覺印象是「侯友宜重要左右手」，劉長期在侯友宜這個主角背後，缺乏主體性，侯友宜也試圖為劉和然助攻，將新北大巨蛋選址評估議題交給劉當召集人，強化「賦予重任」機會與舞台，也增加媒體曝光與話語權，劉近期在財劃法、營養午餐等事件與綠營蘇巧慧捉對廝殺，展現論述力。

穩健、務實，是侯友宜與劉和然共同特質，如何凸顯識別度、主體性是劉和然要努力補強的弱強，侯友宜能量還是能拉抬劉和然聲勢，關鍵還是劉和然的產品力要先強化。